Lagarde: Enflasyon Sorunu Kontrol Altında - Son Dakika
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Lagarde: Enflasyon Sorunu Kontrol Altında

01.07.2026 17:55
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ECB Başkanı Lagarde, ekonomik risklerin dengelendiğini belirterek stagflasyona izin vermeyeceklerini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomideki risklerin birkaç hafta öncesine kıyasla artık "çok daha geniş ölçüde dengelendiğini" belirterek, "Bir stagflasyon ortamında değiliz ve enflasyon cininin şişeden dışarı çıkmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

Lagarde, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen 2026 ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nun kapanış gününde gerçekleştirilen "Politika Paneli"nde ekonomi, yapay zeka ve enflasyona ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Merkez bankalarının piyasaları gelecekteki faiz adımlarına dair önceden yönlendirdiği "ileriye dönük yönlendirme" modeline mesafeli durduğunu aktaran Lagarde, "Geçmişe dair tek bir pişmanlığım varsa, o da ileriye dönük yönlendirmeler nedeniyle kendimi bağlı ve kısıtlanmış hissetmiş olmamdır." diye konuştu.

Lagarde, piyasa katılımcılarına seslenerek, yatırımcıların artık hazır reçeteler beklemek yerine ekonomik göstergelere odaklanması ve merkez bankasının karar alma sürecini analiz ederek "ev ödevlerini yapmaları" gerektiğini vurguladı.

Ekonomik tahminlerde radikal bir değişikliğe gidilmesi gerektiğine işaret eden Lagarde, tek bir baz senaryoya bağlı kalmak yerine, risklerin ağırlığını ölçen esnek modellerin kullanılmasını ve enflasyon değerlendirmelerine farklı senaryolar ile risk analizlerinin dahil edilmesini savundu.

"Faiz artışı kaçınılmaz bir karardı"

ECB'nin son zamanlarda diğer büyük merkez bankaları arasında faiz artıran tek banka olmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Lagarde, ellerinde faiz artırımı için "kusursuz bir para politikası görünümü" olduğunu belirtti.

Lagarde, enflasyon göstergelerinin açıkça yukarıyı işaret ettiği bir ortamda bu hamlenin yönetim konseyinde oy birliğiyle alınan kaçınılmaz bir karar olduğunu söyledi.

Avrupa ekonomisinin bir stagflasyon sarmalına girdiğine yönelik iddiaları reddeden Lagarde, mevcut ekonomik tablonun 1970'li yıllarla karşılaştırılmasının yapısal olarak yanlış olduğunu vurguladı. 1970'lerdeki krizlerin aksine Avro Bölgesi'nde istihdam piyasasının son derece güçlü olduğunu belirten Lagarde, işsizlik oranlarının tarihi düşük seviyelerde seyrettiğini hatırlattı. Büyüme oranlarında küresel riskler nedeniyle bir yavaşlama olduğunu kabul eden Lagarde, buna rağmen ekonominin tam bir duraklama veya küçülme döneminde olmadığını ifade etti.

ECB Başkanı Lagarde, küresel ekonomideki risklerin birkaç hafta öncesine kıyasla artık "çok daha geniş ölçüde dengelendiğini" belirterek, "Bir stagflasyon ortamında değiliz ve enflasyon cininin şişeden dışarı çıkmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

Yapay zeka ekonomide radikal değişim oluşturabilir

Teknolojik dönüşüme ve merkez bankalarının yeni ölçüm araçlarına açık olması gerektiğine de değinen Lagarde, yapay zekanın yayılma hızını yakından izlediklerini bildirdi.

Lagarde, teknolojinin hızı ve derinliğinin ekonomik modelleri baştan aşağı değiştirebileceğine işaret ederek, "Eğer yapay zeka beklediğimiz üretkenlik artışını sağlarsa, gelecekte bizi radikal bir değişim bekliyor." diye konuştu. Ancak bu sürecin fiyat istikrarına etkisi konusunda temkinli konuşan Lagarde, yapay zekanın ilk etapta dezenflasyonist mi yoksa enflasyonist bir etki mi yaratacağının henüz net olmadığını sözlerine ekledi.

İngiltere Merkez Bankasından 2008 uyarısı

Panele katılan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de devlet tahvili ve hisse senedi piyasalarındaki değerlemelere dikkati çekerek, küresel finansal sistemde 2008 krizini andıran endişe verici riskler olduğu uyarısında bulundu.

Faiz indiriminin şu an gündemlerinde olmadığını kaydeden Bailey, "ileriye dönük yönlendirme" döneminin sona ermesi gerektiğini ve piyasaların merkez bankalarının reaksiyon fonksiyonunu anlamasının önemini vurguladı. Yapay zekanın finansal piyasalar üzerindeki risklerini yönetmek için ülkelerin daha güçlü bir küresel iş birliği yapması gerektiğini aktaran Bailey, bu modellerin risklerden arındırılarak sisteme dahil edilmesi için sağlam düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lagarde: Enflasyon Sorunu Kontrol Altında - Son Dakika

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