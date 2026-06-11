Laminazione Sottile Group'ta Yeni İcra Direktörü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Laminazione Sottile Group'ta Yeni İcra Direktörü

11.06.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fabio Maria Sgrazzutti, Laminazione Sottile Group'un İcra Direktörü olarak atandı.

İtalya merkezli Laminazione Sottile Group, Fabio Maria Sgrazzutti'yi Grup İcra Direktörü olarak atadığını duyurdu.

1923 yılında Augusto Moschini tarafından kurulan ve alüminyum işleme alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli Laminazione Sottile Group'un Yönetim Kurulu, Fabio Maria Sgrazzutti'yi Grup İcra Direktörü olarak atadı. Sgrazzutti, yönetimsel uygulamalar, operasyonel koordinasyon ve kurumsal gelişim alanlarından sorumlu olacak.

Fabio Maria Sgrazzutti, 2020 yılından bu yana Laminazione Sottile'de Grup Finans Direktörü olarak görev yapıyor. Sorumlulukları, finans ve kontrol alanlarından başlayarak kurumsal yönetişim, organizasyonel koordinasyon ve büyük ölçekli endüstriyel dönüşüm girişimlerine destek verilmesine kadar kademeli olarak genişledi. Gruba katılmadan önce, karmaşık endüstriyel ortamlarda kapsamlı uluslararası deneyim kazanmış; Siemens Grubu bünyesindeki çeşitli şirketlerde ve Primetals Technologies'de (bir Mitsubishi Grubu şirketi) CFO ve yönetim ekibi üyesi olarak görev yapmış; tedarik zinciri, bilgi teknolojileri, proje yönetimi ve kurumsal işlemler alanlarında sorumluluklar üstlendi. Sgrazzutti, Bocconi Üniversitesi'nden Ekonomi lisans derecesi ve Milano Politeknik Üniversitesi'nden Yönetici MBA derecesi sahibi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Fabio, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Laminazione Sottile Group'ta Yeni İcra Direktörü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gamze Kaçakçı Gamze Kaçakçı:
    geçmiş tecrübeleri göz önünde bulundurulursa iyi bir seçim olmuş gibi duruyor 0 0 Yanıtla
  • Ersen Çelebi Ersen Çelebi:
    böyle yönetici değişiklikleri işçileri etkilemiyor genellikle ordu gibi hiyerarşik yapılarda böyle şeyler olur işçiler işini yapar diriganlık değişir bitti 0 0 Yanıtla
  • Hatice Nilden Özgün Hatice Nilden Özgün:
    fabio maria sgrazzutti'nin atanması gayet mantıklı görünüyor zaten firma içinde finans direktörü olarak çalışıyordu biliyoruz böyle bir kariyer yolunun sonucu bu tür atamalar oluyor uluslararası deneyimi de var siemens mitsubishi gibi dev firmalardan gelmesi güzel bir adım bence 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 17:32:05. #7.12#
SON DAKİKA: Laminazione Sottile Group'ta Yeni İcra Direktörü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.