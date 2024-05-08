Lapseki Şeftalisi Bu Yıl 150 Bin Ton Ürün Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Lapseki Şeftalisi Bu Yıl 150 Bin Ton Ürün Bekliyor

Lapseki Şeftalisi Bu Yıl 150 Bin Ton Ürün Bekliyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali ve nektarinde bu yıl 150 bin ton ürün bekleniyor. Lapseki şeftalisi iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor.

08.05.2024 10:33  Güncelleme: 10:43
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali ve nektarinde bu yıl 150 bin ton ürün bekleniyor. Lapseki şeftalisi iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi kirazı ve şeftalisiyle önemli bir rekolte ve pazar payına sahip. Şeftali denince de akla Lapseki ve Umurbel beldesi geliyor. Yetkililer, bölgede bu yılki şeftali ve nektarin üretiminin 150 bin ton olmasını bekliyor. Geçen yıl coğrafi tescil işaretli Lapseki şeftalisinde yaklaşık 90 bin ton ihracat gerçekleşirken, Lapseki şeftalisinin hasadı Haziran ayında başlanacak.

Lapseki'de toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Şeftaliler, aromasıyla, büyüklüğüyle ve görüntüsüyle özellikle Ruslar tarafından da bol bol tüketiliyor.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, "Lapseki'de 2 bine yakın kayıtlı çiftçimiz bulunuyor. Bunlar meyve ve tarla bitkileri ağırlıklı üretim gerçekleştirmekteler. Biz şeftali ve kirazla anılan bir ilçeyiz. Lapseki şeftalisi olarak coğrafi işarete sahibiz. 150 bin ton şeftali ve nektarin üretimimiz var. Yaklaşık 40'a yakın üretim çeşidimiz var. İç pazarda ve dış pazarda farklılık göze çarpıyor. İhracatçı geldiği zaman Lapseki şeftalisini tercih ediyor. Lapseki toprak yapısı olarak, geçiş iklim özelliklerini taşıyor. Ayrıca neyi nasıl yapmasını bilen üreticilerin olmasıdır. Budama, ilaçlama, gübreleme, kış bakımı ve yabancı otla mücadele gibi hep birlikte farklılığı ortaya koyarak bir ürün oluşturuluyor. Bu yıl iyi bir üretim bekliyoruz. Umarım üreticimizin de yüzü gülecektir" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Lapseki Şeftalisi Bu Yıl 150 Bin Ton Ürün Bekliyor - Son Dakika

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