Latin Amerika ile Ticaret Hacmi 18 Kat Arttı - Son Dakika
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Latin Amerika ile Ticaret Hacmi 18 Kat Arttı

Latin Amerika ile Ticaret Hacmi 18 Kat Arttı
25.06.2026 14:09
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Bakan Bolat, Türkiye'nin Latin Amerika ile ticaretinin 25 yılda 16,4 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Latin Amerika ile ticaret hacmimiz 25 yılda tam 18 kat artarak 16,4 milyar dolara yükseldi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkta düzenlenen Latin Amerika ülkelerin büyükelçileri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Bolat, Türkiye ile Latin Amerika'yı okyanus ayırsa bile sınırları aşan köklü bir bağın paylaşıldığını belirterek, "1998 yılında başlanılan ve 2006 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın güncelleyip geliştirdiği Latin Amerika ve Karayipler açılım politikamız meyvelerini vermektedir. Bölgede diplomatik temsilciliklerimizin sayısını 2002 yılında 6 iken bugün 20'ye yükselttik. Türk Hava Yolları'nın bugün 8 Latin Amerika ülkesinde 9 noktaya doğrudan uçuşları yapılmaktadır. TİKA bugüne kadar bölgede 600'den fazla proje yürüttü" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMCILAR İÇİN VERGİ ORANINI DÜŞÜRDÜK'

Bugünün jeopolitik gerilimleri, bölgesel ve gümrük vergisi savaşlarının dünyadaki ticaret akımlarını yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken Bakan Bolat, "Her bir ülkemizin tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesi gerekmektedir. Güvenilir ortaklarla güçlü iş birlikleri kurulması her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Türkiye, 1,3 milyardan fazla tüketiciye doğrudan 4 saat içinde ulaşma imkanı sunmaktadır. Geçen yıl, 1,6 trilyon dolar milli geliri aşan ekonomik büyüklüğü ile dünyada 16'ncı büyük ekonomi konumuna ulaşmış, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada 11'inci büyük ekonomik büyüklüğe ulaşmıştır. Son 6 yıldır üst üste pozitif ekonomik büyüme kaydetmiştir. 2026 yılı hedefimiz mal ve hizmetler olarak 410 milyar dolar ihracata ulaşmaktır. 2003-2026 Nisan itibarıyla Türkiye'de kurulan uluslararası şirket sayısı 89 bine yükseldi. Doğrudan yabancı yatırım ise 293 milyar dolar olarak gerçekleşti. Uluslararası yatırımlara kolaylıklar sağlandı ve kurumlar vergisi oranı yüzde 50 düşürülerek, yüzde 25'ten yüzde 12,5'a düşürüldü" diye konuştu.

Bakan Bolat ayrıca, Türk müteahhitlerinin dünyanın 138 ülkesinde toplam 12 bin 900 proje üstlendiğini ve bu projelerin toplam değerinin 562 milyar dolar olduğunu belirtti.

'24 ÜLKE İLE KARMA EKONOMİK KOMİSYONU VAR'

2000 yılında bölgeyle toplam ticaret hacminin 920 milyon dolar olduğuna işaret eden Bakan Bolat, "Bu rakam 25 yılda tam 18 kat artarak 16,4 milyar dolara yükseldi. Bu toplam ticaretin 5,7 milyar doları ihracat, 10,6 milyar doları ise ithalattır. Bölge ile ticaretimizde uzun yıllardır dış ticaret açığı veren taraf Türkiye olmaktadır. Bu tablo, dış ticarette daha fazla karşılıklı alım-satım ilişkilerimize önem vermemiz ve dengeli bir yapıya kavuşmamız gerektiğini işaret etmektedir. Bölgede Şili ve Venezuela ile serbest ticaret anlaşmalarımız bulunmaktadır. 24 ülke ile Karma Ekonomik Komisyonu mekanizması vardır. Paraguay ile JETCO ilk toplantımızı başarıyla gerçekleştirdik. Yasal altyapımızın olmadığı bölge ülkeleri ile de en kısa sürede bu anlaşmaları sonuçlandırmak arzusundayız" açıklamasında bulundu.

Bakan Bolat, ayrıca, Türkiye'nin bugün ABD ve İngiltere'den sonra dünyanın dizi filmler ve sinema filmleri alanında en hızlı büyüyen 3'üncü ülkesi ve üreticisi konumunda olduğunu hatırlattı. Türk film yapımlarının 150'den fazla ülkede günde 1 milyarı aşan izleyici sayısına ulaşarak küresel bir marka haline geldiğini belirten Bolat, Latin Amerika bölgesinin de Türk dizi sektörüne çok ilgi gösterdiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

Latin Amerika, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Latin Amerika ile Ticaret Hacmi 18 Kat Arttı - Son Dakika

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