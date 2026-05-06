Leipzig'deki Uluslararası Ulaştırma Forumu Başladı
Leipzig'deki Uluslararası Ulaştırma Forumu Başladı

06.05.2026 14:03
Azerbaycan’ın başkanlığında düzenlenen ITF, 6-8 Mayıs'ta dayanıklı ulaşım finansmanını ele alıyor.

Azerbaycan'ın dönem başkanlığında düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF), Almanya'nın Leipzig kentinde kapılarını açtı.

Ulaştırma bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği kabul edilen forumda, Türkiye'yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu temsil ediyor.

6-8 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2026 zirvesi, "Dayanıklı Ulaşımın Finansmanı" temasıyla düzenleniyor.

ITF'nin 2025-2027 yılları arasını kapsayan "ulaşımda dayanıklılık" üçlemesinin ikinci ayağı olan bu yılki zirve; uzun vadeli bağlantısallık, verimlilik ve güvenilirliği artırmak için gereken yatırım stratejilerine odaklanıyor.

Dünyanın dört bir yanından ulaştırma politikası yapıcılarını, sektör yöneticilerini ve uzmanları bir araya getiren zirveye; 69 üye ülkeden bakanların yanı sıra uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum üst düzey temsilcileri katılıyor.

Katılımcılar, ulaştırma sistemlerini daha dayanıklı hale getirmenin yollarını ve bu sürecin finansman yöntemlerini masaya yatırıyor.

Tedarik zinciri aksaklıkları ve küresel riskler gündemde

Jeopolitik belirsizlikler, iklim riskleri ve artan altyapı taleplerinin ulaştırma ağlarını zorladığı bir dönemde, sistemlerin dayanıklılığını artırmak kritik bir öncelik haline geldi.

Zirve kapsamında; tedarik zinciri kesintileri ve ekonomik belirsizliklere karşı hükümetlerin ve paydaşların sürdürülebilir, uzun vadeli finansmanı nasıl mobilize edebileceği tartışılacak.

Oturumlarda kamu-özel sektör ortaklıkları, risk paylaşım modelleri ve uluslararası işbirliğinin rolü gibi yenilikçi finansman mekanizmaları ele alınacak. Ayrıca yatırım stratejilerinin sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve kapsayıcı ekonomik büyüme hedefleriyle nasıl uyumlu hale getirilebileceği değerlendirilecek.

Ulaştırma politikalarına odaklanmış tek küresel hükümetler arası kuruluş olan ITF'nin Leipzig'deki zirvesi; bakanlık düzeyindeki oturumlar, uzman panelleri, sergiler ve tanıtım etkinlikleriyle üç gün boyunca ulaştırmanın geleceğine yön verecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
