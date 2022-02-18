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Lexus yeni elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini paylaştı - Son Dakika

Lexus yeni elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini paylaştı

18.02.2022 17:18
Lexus yeni elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini paylaştı

Lexus, yeni nesil tam elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini ve videolarını paylaştı.

Lexus, yeni nesil tam elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini ve videolarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında gösterilen spor otomobil, 2030'a kadar Lexus Electrified marka vizyonu altında sunulacak tam elektrikli geniş ürün yelpazesinin bir parçası olacak.

Lexus Electrified vizyonu ile elektrifikasyonun tüm potansiyeli kullanılarak sürüş keyfinin artırılması hedefleniyor. Bununla birlikte Lexus Sürüş İmzası da kesintisiz hızlanma, yavaşlama ve direksiyon tepkileriyle birlikte her zaman eşsiz bir sürüş deneyimi sunulmasını sağlayacak.

Lexus'un yüksek performanslı elektrikli spor otomobili, cesur tasarımı ve alçak sürüş yüksekliğiyle ikonik LFA modelinin ruhunu koruyarak Lexus markasının geleceğini temsil ediyor. Yeni spor otomobilin 0-100 kilometre/saat hızlanması iki saniye civarında olacak ve sürüş menzili katı-hal bataryaların kullanılmasıyla birlikte 700 kilometreyi aşacak.

Tam elektrikli araçların geliştirilmesi sürecinde performans kapasitesini sunan Lexus, kaliteyi ve tasarımı daha kişiselleştirmiş ürünlerle buluşturacak. Lexus'un yeni elektrikli spor otomobili ise tasarımıyla markanın yenilikçi vizyonunu ortaya koyuyor.

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Otomobil, Lexus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lexus yeni elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini paylaştı - Son Dakika Ekonomi


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