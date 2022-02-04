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Lezita İzmir Kemalpaşa Tesisi "Sıfır Atık Belgesi"ne layık görüldü - Son Dakika

Lezita İzmir Kemalpaşa Tesisi "Sıfır Atık Belgesi"ne layık görüldü

04.02.2022 13:31
Lezita İzmir Kemalpaşa Tesisi "Sıfır Atık Belgesi"ne layık görüldü

Lezita; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında İzmir Kemalpaşa fabrikasıyla "Sıfır Atık Belgesi"ne layık görüldü.

Lezita; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında İzmir Kemalpaşa fabrikasıyla "Sıfır Atık Belgesi"ne layık görüldü.

Lezita açıklamasına göre, şirket, geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Daha az kaynak kullanımı ve daha az atık üretimiyle yüksek kalitede üretimi hedefleyen Lezita'nın Kemalpaşa üretim tesisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nden Sıfır Atık Belgesi aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, iklim değişikliğinin getirdiği riskler arttıkça atık yönetiminin öneminin de daha fazla anlaşıldığını bildirdi.

Çevre ve toplumun iyileştirilmesine katkı sağlama hedefiyle sıfır atık hedefi doğrultusunda yatırımlara devam ettiklerini kaydeden Ergül, şu açıklamalarda bulundu:

"Çevresel ayak izimizi günden güne azaltıyoruz. Çalışmalarımızı çevre üzerindeki etkimiz konusunda bilinçli bir şekilde yürütüyoruz. Daha az atık üretme, toplam karbon ayak izimizi azaltma, enerji verimliliğimizi artırma ve su yönetimine ilişkin çalışmalarımız ile çevresel performans hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu çalışmalarımızın sonuçlarından biri olan Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olmak bizim için gurur verici."

Doğa dostu çalışmalara imza atıyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, Lezita, Kemalpaşa'da bulunan üretim tesisinde, çevresel ayak izini en aza indirme hedefiyle sürdürülebilirlik ilkelerine uygun, "doğa dostu" çalışmalara imza atıyor.

Tesiste, atık oluşumunu önleyen ya da azaltan, yeniden kullanıma öncelik veren, atıkları kaynağında ayrı biriktirerek toplayan, atıkların geri dönüşüm veya geri kazanımını sağlayarak atık miktarını azaltan bir yaklaşımla hareket ediliyor. Bu doğrultuda, sıfır atık yönetim sisteminin kurulumundan uygulanmasına ve izlenmesine kadar olan süreci, sorumlu kişi veya kişiler ile çalışma ekipleri izliyor.

Atıklar, uygun yerlere yerleştirilen kumbara ve konteynerlerde toplanıyor. Uygulama için düzenli olarak izleme çalışmaları yürütülüyor. Geri dönüşebilir atıkların oranını daha da azaltmak ve bilinçlendirme çalışmalarını artırmak hedefleniyor.

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İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lezita İzmir Kemalpaşa Tesisi 'Sıfır Atık Belgesi'ne layık görüldü - Son Dakika Ekonomi


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