LG, CES 2025\'te AI Araç İçi Deneyimini Sergiliyor

Ekonomi

LG Electronics (LG), CES 2025'te LG'nin "AI Araç İçi Deneyimi" olarak paketlenen en son inovasyonunu sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka tabanlı kabin içi algılama çözümü, kabin içindeki koşulları optimize ederken araç yolcularının ihtiyaçlarını algılamak ve bunlara yanıt vermek için LG'nin Vision AI çözümünden yararlanarak sürüş deneyimine daha fazla güvenlik ve rahatlık getirmek üzere tasarlandı.

"Sevecen Zeka ile Hayat 7/24 Güzel" teması altında, bu yapay zeka destekli algılama çözümü, şirketin CES stantlarında diğer LG yapay zeka yenilikleriyle birlikte sergilenecek.

Yapay Zeka Araç İçi Deneyimi, iki temel sistem olan Sürücü İzleme Sistemi (DMS) ve Sürücü ve İç Mekan İzleme Sistemi (DIMS) aracılığıyla hem sürücüyü hem de araç içini gerçek zamanlı olarak tespit ve analiz ederek başlıyor.

Vision AI tarafından desteklenen her iki sistem de CES'te katılımcıların geleceğin araç kabinini deneyimlemelerine olanak tanıyan interaktif simülasyonlar aracılığıyla gösterilecek.

Bu simülasyonlar, LG'nin teknolojisinin sürüş koşullarını ve sürücü durumunu gerçek zamanlı olarak nasıl doğru bir şekilde analiz edebildiğini vurgulayacak ve yapay zeka özellikli araç içi deneyiminin uygulamalı bir önizlemesini sunacak.

LG'nin mobilite inovasyonu vizyonunun merkezinde yer alan yapay zeka destekli kabin içi algılama çözümü, bireysel tercihlere ve ihtiyaçlara sezgisel olarak uyum sağlayarak kişiselleştirilmiş sürüş rotaları, yol koşulları hakkında gerçek zamanlı güncellemeler ve yakındaki altyapı ve ilgi çekici noktalar hakkında bilgiler gibi özel hizmetler sunuyor.

DMS, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme ve yüz ifadesi tanıma yoluyla sürücünün fiziksel sağlığını ve duygusal durumunu belirleyebilirken, bu sistem, kullanıcıları uyanıklık seviyeleri ve genel sağlık durumları konusunda uyararak yol güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor ve zaman içinde sağlık durumlarını takip etmeleri için zahmetsiz bir yol sunuyor.

Vision AI ve sofistike kabin içi sensörlerin kullanımı, LG'nin mobilite deneyimini genişleten en son yenilikleri uygulama konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Araç Çözümleri Şirketi Başkanı Eun Seok-hyun, "LG'nin Affectionate Intelligence teknolojisi ile LG'nin olağanüstü kabin içi çözümü, otomobil üreticilerine performans, kalite ve esneklik sağlarken, sürücülere ve yolculara daha güvenli ve daha keyifli bir yol deneyimi sunuyor." ifadelerini kullandı.