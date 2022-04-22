LG, çevre konusunda lider olarak tanımlandı - Son Dakika

LG'nin iklim konusundaki çabaları, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi ve The Global 100 tarafından tanındı.

LG Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, S&P Global tarafından Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ile belirlenen küresel sürdürülebilirlik liderlerinden oluşan Dow Jones Sustainability Dünya Endeksi'ne seçildi.

LG, ayrıca Corporate Knights tarafından dünyanın en sürdürülebilir 100 şirketinden biri olarak kabul edildi.

Dünyaca ünlü bu endekslerde yer bulan LG, tasarım ve üretimden paketleme ve nakliyeye, kullanım esnasından ürün imhasına kadar ürünlerin çevresel etkilerini azaltırken, dünya çapındaki LG operasyonlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını da düşürüyor.

LG, sürdürülebilirlik stratejisinin önemli bir bileşeni olarak 2050 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye geçmeyi taahhüt ederken, Zero Carbon 2030 taahhüdünü verdiğinden bu yana sözlerini hedeflenen tarihe kadar yerine getirme vaadi doğrultusunda çeşitli girişimlerde bulunuyor. 2030'a kadar dünya çapındaki fabrikalarında üretilen karbon emisyonlarını 2017'ye göre yüzde 50 azaltan şirket, aynı zamanda yenilenebilir enerji kullanımını da artırma yolunda ilerliyor.

Çevre odaklı faaliyetleri sürdüren LG, bu yıl ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından Sürdürülebilir Malzeme Yönetimi Altın Katman Ödülü, Ürün Şampiyonu Ödülü ve Gelişen Teknoloji Ödülü ile onurlandırıldı.