LG, çevre konusunda lider olarak tanımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

LG, çevre konusunda lider olarak tanımlandı

22.04.2022 12:40
LG, çevre konusunda lider olarak tanımlandı

LG'nin iklim konusundaki çabaları, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi ve The Global 100 tarafından tanındı.

LG'nin iklim konusundaki çabaları, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi ve The Global 100 tarafından tanındı.

LG Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, S&P Global tarafından Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ile belirlenen küresel sürdürülebilirlik liderlerinden oluşan Dow Jones Sustainability Dünya Endeksi'ne seçildi.

LG, ayrıca Corporate Knights tarafından dünyanın en sürdürülebilir 100 şirketinden biri olarak kabul edildi.

Dünyaca ünlü bu endekslerde yer bulan LG, tasarım ve üretimden paketleme ve nakliyeye, kullanım esnasından ürün imhasına kadar ürünlerin çevresel etkilerini azaltırken, dünya çapındaki LG operasyonlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını da düşürüyor.

LG, sürdürülebilirlik stratejisinin önemli bir bileşeni olarak 2050 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye geçmeyi taahhüt ederken, Zero Carbon 2030 taahhüdünü verdiğinden bu yana sözlerini hedeflenen tarihe kadar yerine getirme vaadi doğrultusunda çeşitli girişimlerde bulunuyor. 2030'a kadar dünya çapındaki fabrikalarında üretilen karbon emisyonlarını 2017'ye göre yüzde 50 azaltan şirket, aynı zamanda yenilenebilir enerji kullanımını da artırma yolunda ilerliyor.

Çevre odaklı faaliyetleri sürdüren LG, bu yıl ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından Sürdürülebilir Malzeme Yönetimi Altın Katman Ödülü, Ürün Şampiyonu Ödülü ve Gelişen Teknoloji Ödülü ile onurlandırıldı.

YORUMLAR
500
New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı

Dow Jones, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG, çevre konusunda lider olarak tanımlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:26 İzmir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Tuvalete gidiyorum dedi, lüks otomobili çaldı
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:48:33. #1.13#
SON DAKİKA: LG, çevre konusunda lider olarak tanımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement