LG Türkiye, iklimlendirme çözümleri alanında hedeflerini açıkladı - Son Dakika
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LG Türkiye, iklimlendirme çözümleri alanında hedeflerini açıkladı

02.04.2022 11:03
LG Türkiye, iklimlendirme çözümleri alanında hedeflerini açıkladı

LG Electronics (LG), iklimlendirme çözümleri alanındaki hedeflerini ve yeni ürün gamını Kıbrıs'ta düzenlediği bir bayi toplantısıyla iş ortaklarına tanıttı.

LG Electronics (LG), iklimlendirme çözümleri alanındaki hedeflerini ve yeni ürün gamını Kıbrıs'ta düzenlediği bir bayi toplantısıyla iş ortaklarına tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, LG, Kıbrıs'ta düzenlediği toplantıda iklimlendirme çözümleri alanındaki iş ortakları ve bayileriyle bir araya geldi.

120 iş ortağı ve bayinin katıldığı toplantıya LG Electronics Ortadoğu Afrika Bölgesi İklimlendirme Çözümleri Satış Müdürü Yong Kim'in yanı sıra LG Electronics Türkiye İklimlendirme Çözümleri Ürün Müdürü Wonjun Chun ve İklimlendirme Çözümleri Satış Müdürü Vedat Şahin de katılarak 2021 yılını değerlendirip 2022 hedeflerini paylaşırken iklimlendirme sektörüne ilişkin yenilikleri aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İklimlendirme Çözümleri Ürün Müdürü Wonjun Chun, özellikle salgınla birlikte tüketicilerin iç mekan hava kalitesine verdiği önemin oldukça arttığını belirterek, bu ilginin sektörün büyüme rakamlarına yansıdığını ifade etti.

LG'nin dünya çapındaki teknoloji liderliği sayesinde, sektör ortalamasının üzerinde büyüdüğünü aktaran Chun, "HVAC sektörü, iç mekan havasını daha konforlu ve güvenli hale getirmede kilit rol oynuyor. LG olarak biz de performansın yanı sıra, sağlıklı ve ferah bir iç mekan havası, konforlu bir yaşam ve çalışma alanı oluşturmak için uluslararası standartların üzerine çıkan çözümler sunmaya devam ediyoruz.

Bu anlamda, tüketicilerin bireysel ihtiyaçlarından endüstriyel ve özel HVAC sistemlerine kadar, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanlarında farklılaşan teknolojilerimizi sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, iklimlendirme alanında yüzde 99,9 sterilizasyon sağlayan UVNano teknolojisi için Sağlık Bakanlığı'na Hijyen Belgesi ön başvurumuzu tamamladığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu güvenilir sertifikalar, LG'nin müşterilerinin refahına öncelik vermeye verdiği önemi doğruluyor." ifadelerini kullandı.

"İş ortaklarımız ile sağlıklı büyümemize devam edeceğiz"

LG Electronics Ortadoğu Afrika Bölgesi Satış Müdürü Yong Kim ise "Global HVAC endüstrisi, ham madde sıkıntısına ek olarak tedarik zinciri kesintileri, ardından lojistik sorunlar ve salgın nedeniyle zaruri olan kısıtlamalarla uğraşmak zorunda kalsa da, dünya çapında bir üretici olan LG Electronics olarak tüm bu sorunlardan etkilenmediğimizi gururla söyleyebilirim.

Aksine, bu dönemde, yeni etkileşim yolları aracılığıyla müşterilerimizin işlerini güvende tutmak için yatırımlar yaptık. Türkiye pazarı, iklimlendirme çözümleri için Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en yüksek büyümeyi beklediğimiz en önemli iş alanlarından birini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

LG Türkiye İklimlendirme Çözümleri Satış Müdürü Vedat Şahin de "LG Electronics Türkiye olarak iş ortaklarımız için bu kriz dönemlerinde hiçbir zaman zorluklar karşısında yılmadan ve yatırımlar yaparak yolumuza devam ettik. 2022 yılı içinde benzer bakış açısı içerisindeyiz, karşılıklı kazançlar sağlayarak iş ortaklarımız ile sağlıklı büyümemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Kıbrıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG Türkiye, iklimlendirme çözümleri alanında hedeflerini açıkladı - Son Dakika


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