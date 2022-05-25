LG Ultragear oyun monitörleri Vesa Adaptivesync Ekran olarak onaylandı - Son Dakika
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LG Ultragear oyun monitörleri Vesa Adaptivesync Ekran olarak onaylandı

25.05.2022 15:21
LG Ultragear oyun monitörleri Vesa Adaptivesync Ekran olarak onaylandı

LG Electronics'in (LG) UltraGear oyun monitörleri (27GP950 ve 27GP850 modelleri), Video Electronics Standards Association (VESA) tarafından başlatılan VESA AdaptiveSync Display sertifikasını kazanan ilk monitör oldu.

LG Electronics'in (LG) UltraGear oyun monitörleri (27GP950 ve 27GP850 modelleri), Video Electronics Standards Association (VESA) tarafından başlatılan VESA AdaptiveSync Display sertifikasını kazanan ilk monitör oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin oyun monitörlerinin yüksek yenileme hızları, hızlı tepki süreleri ve düşük gecikme süresi ile oyuncuların taleplerini ve VESA'nın yeni ekran standardını karşılıyor.

Yeni VESA AdaptiveSync Display logosu, tüketicilerin satın almadan önce VESA'nın Adaptive-Sync protokolünü destekleyen oyun ekranlarının değişken yenileme hızı (VRR) performansını kolayca belirlemesine ve karşılaştırmasına yardımcı oluyor.

LG'nin oyun monitörleri, VESA Adaptive-Sync Ekran Uyumluluk Testi Spesifikasyonunun (Adaptive-Sync Display CTS) kapsamlı ve titizlikle düşünülmüş gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek üzere teste tabi tutuldu. Test dahilinde, monitörlerin ve dizüstü bilgisayarların VRR yeteneklerini değerlendirmek için net veriler oluşturmak amacıyla 50'den fazla test kriteri kullanılıyor.

Yüksek yenileme hızları, hızlı griden griye (GTG) yanıt süreleri ve düşük gecikme süresi ile iki UltraGear oyun monitörü de VESA'nın yeni açık standardında belirtilen test puanlarını fazlasıyla karşıladı.

Verilen bilgiye göre, LG'nin AdaptiveSync Display sertifikalı monitörleri, LG UltraGear 27GP950 ve 27GP850, kusursuz oyun deneyimleri için gereken görsel performans düzeyini sağlıyor. Her iki model de yenileme hızı, ekran titremesi ve yanıt süresi gibi birkaç önemli ölçüm de dahil olmak üzere VESA'nın Adaptive-Sync Display CTS'sinde gerekli puanları karşıladı.

İki adet 27 inçlik oyun monitörü, yüksek yenileme hızları ve 1 milisaniyelik GTG yanıt süresi sunan gelişmiş LG Nano IPS panellere sahip ve hem PC hem de konsol oyunları için akıcı oyun oynama ve keskin, net görüntüler sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VESA Uyum Programı Yöneticisi Jim Choate, VESA Adaptive-Sync Display CTS'nin, oyun monitörlerinin görüntü performansı için net ve tutarlı bir standart oluşturduğunu, tüketicilerin bilinçli satın alma kararları vermelerine yardımcı olduğunu belirterek, "Dünyanın yeni AdaptiveSync Display logosunu taşıyan ilk ürünleri olan LG'nin UltraGear oyun monitörleri, uygulanabilir tüm testlerde oldukça iyi performans gösterdi." ifadesini kullandı.

LG Electronics İş Çözümleri Şirketi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Seo Young-jae ise LG UltraGear'ın VESA AdaptiveSync Ekran sertifikasını alan ilk monitör olmasından dolayı gurur duyduklarını aktararak,"UltraGear, 27GP95R'yi içeren 2022 modelleriyle yalnızca VESA'nın performans testlerinin yüksek standartlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda günümüz tüketicilerinin beklentilerini ve farklı ihtiyaçlarını da karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

oyunlar, Ekonomi, Son Dakika

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