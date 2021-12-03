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Libya'dan beklenen gemi yarın İzmir'de törenle karşılanacak - Son Dakika

Libya'dan beklenen gemi yarın İzmir'de törenle karşılanacak

03.12.2021 11:21
Libya'dan beklenen gemi yarın İzmir'de törenle karşılanacak

Libya ile Türkiye arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl aradan sonra tekrar başladı.

Libya ile Türkiye arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl aradan sonra tekrar başladı. İki gün önce Misrata'dan yola çıkan gemi, yarın törenle karşılanacağı İzmir'e demirleyecek. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yeniden başlayan Libya seferlerinin İzmir'in ticaretine ve turizmine hareket getireceğini belirtti.

Karanfil Group ile Misrata'dan Kavelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Libya'nın Misrata kentinden 100 yolcuyla ayrılan gemi için İzmir Limanı'nda tören için hazırlıklar başladı. İlk etapta iki yolcu gemisiyle başlatılan deneme seferleri, başka kentlere de yayılacak. Hedef rotalar arasında İzmir, Marmaris, Antalya, Bursa ve İstanbul da bulunuyor. Haftada bir kez düzenlenecek seferlerde yer alacak gemilerin her biri 400 yataklı olacak, yük ve yolcu taşımacılığının yanı sıra araçla da seyahat edilebilecek. Gemilerin ortalama 500 araç kapasitesi bulunurken, seferler Türkiye ile Libya arasındaki ilişkileri de geliştirecek.

"Libyalı alıcıların satın alma gücü yüksek"

Yeniden başlayan Libya seferlerinin İzmir'in ticaretine ve turizmine hareket getireceğini ifade eden İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Libya ile İzmir arasında feribot seferlerinin uzun bir sürenin ardından yeniden başlamasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle 1980'li yıllarda Libya'dan İzmir Alsancak Limanı'na gelen gemiler, İzmir'in ticaret hayatında ciddi bir hareket sağlıyordu. Satın alma gücü yüksek olan Libyalı alıcılar, İzmir'den mobilya, inşaat malzemesi, gıda ve daha birçok ticari ürünü satın alıyordu. Yurt dışındaki müşteri, İzmirli esnaf ve imalatçının ayağına kadar geliyordu. Bugün yeniden başlayan Libya feribot seferleri ile İzmir'in ticaretinin ve turizminin hareketleneceğini düşünüyoruz. Misrata şehri ile İzmir arasındaki seferlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ihracatındaki artışın sürdürülebilirliği için kurulan denizyolu hatlarının devamlığının sağlanmasının ve Doğu Akdeniz ile Avrupa Birliği ülkeleri limanlarına yeni hatlarının kurulmasının, Akdeniz'de işbirliği ve ticaretin öne çıkması için son derece önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Libya'ya ihracat 11 ayda yüzde 64,2 arttı

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye ile Libya arasındaki dış ticaret hacminin bu yılın ocak-ekim döneminde 2,6 milyar dolara yaklaştığını, yıl sonunda en az 3 milyar dolar olmasını beklediklerini ve bunun bir rekor olacağını söyledi. Türkiye'nin Libya'ya ihracatında ise çok güzel gelişmeler yaşandığını dile getiren Karanfil, yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre ihracatın yüzde 64,2 artarak 2 milyar 207 milyon dolara ulaştığını, bu alanda da yılsonunda rekor sayılabilecek rakamları göreceklerini vurguladı. Karanfil, gelişmeler sevindirici olsa da bu rakamların iki ülkenin potansiyeli düşünüldüğünde yetersiz olduğunu kaydederek şu açıklamalarda bulundu: "Libya, 300 milyon nüfusa hitap eden ve 1,3 milyar nüfuslu Afrika'nın kilidi konumunda. Libya ile ticaret hacmimiz en az 10 milyar dolar olmalı. İşte bu potansiyelin farkında olduğumuz için biz de sürece katkıda bulunmak amacıyla gemi seferlerini başlattık. Seferlerimiz; ekonomik ilişkileri daha da canlandıracak, artışı ivmelendirecektir. Özellikle Türkiye'yi ziyaret eden Libyalı ve Afrikalı turist sayısına katkı sunacak. Ülkeler arası yük ve araç taşımacılığını da kolaylaştıracaktır." - İZMİR

Libya'dan beklenen gemi yarın İzmir'de törenle karşılanacak
Libya'dan beklenen gemi yarın İzmir'de törenle karşılanacak
Libya'dan beklenen gemi yarın İzmir'de törenle karşılanacak
Libya'dan beklenen gemi yarın İzmir'de törenle karşılanacak

Türkiye, İzmir, Libya, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Libya'dan beklenen gemi yarın İzmir'de törenle karşılanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Libya'dan beklenen gemi yarın İzmir'de törenle karşılanacak - Son Dakika
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