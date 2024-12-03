Libya-Türkiye İşbirliği Görüşmeleri

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Libya Şubesi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil'in liderliğindeki heyet, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Türk firmalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Karanfil Group'tan yapılan açıklamaya göre, Karanfil'in liderliğinde Libya heyetinin katıldığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını değerlendirme ve ticari bağları güçlendirme konuları masaya yatırıldı.

Bingazi Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Yönetim Kurulundan Başkan Munim Naji Alsayiti ile Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü Ramadan Tawfik Bubtana; Sebha Ticaret, Sanayi ve Tarım Odasından Yönetim Kurulu Başkanı Khaled Awidat, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Amhimmid Alrasheed, Genel Müdür Mohammed İmaaraf, İhracat Geliştirme Merkezinden Genel Müdür Mohammed Aldeeb ile Pazarlama ve Tanıtım Yönetimi Müdürü Mohammed Alhebshi, Misrata Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fathi Alameen, Trablus Ticaret, Sanayi ve Tarım Odasından Yönetim Kurulu Üyeleri Esam Aljahani, Almahdi Alhamrouni, Ahmed Alhajaji, Bengazi Gelişim Ajansından Yönetim Kurulu Başkanı Gbrail Dawood Albadry ile Başkan Vekili Osama İbrahim Albadry gibi Libya'nın ticari ve ekonomik kalkınmasında öncü kurumların temsilcileri, heyette yer aldı.

Heyet, MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda Türk firmalarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye'nin üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğini de yakından inceledi. Görüşmelerde, Türk ürünlerinin kalitesi, fiyat performansı ve lojistik avantajlarının Libya pazarındaki önemine vurgu yapılırken, Bingazi Limanı ve Bingazi Stadyumu gibi altyapı projelerinde Türk şirketlerinin aktif rol alması temennisinde bulunuldu.

Fuardaki temasların ardından heyet, İTO'da gerçekleştirilen toplantıya katıldı. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanan toplantıda, Libya'nın altyapı yatırımları, yarım kalan projelerin tamamlanması, yeni iş birlikleri için aktif bir döneme girilmesi ve İTO'nun bu süreçteki destekleyici rolü konuları öne çıktı.

"Libya, transit ticaretle gelirini 260 milyar dolara ulaştırabilir"

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın jeopolitik ve ekonomik önemine değinerek, "Libya, yalnızca 50 milyar dolarlık petrol geliriyle sınırlı değil. Nijer ve Sudan gibi komşu ülkelere transit ticaretle gelirini 260 milyar dolara ulaştırabilecek büyük bir potansiyele sahip. Türk firmalarının bu fırsatları değerlendirmesi için Libya'da her türlü işbirliğine hazırız. Bu görüşmeler, kadim dostluk bağlarımızı ve iş dünyasındaki ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Karanfil, Libya'nın Kuzey Afrika'da transit ticaret merkezi haline gelmesi için Türk firmalarını davet ederek, "Bingazi, Türkiye'ye 1 saat 45 dakika mesafede. Ticaretimizi geliştirmek ve ortak projelere imza atmak için her türlü desteği sağlamaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.