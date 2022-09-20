Libya'nın günlük petrol üretimi 1 milyon 189 bin varil - Son Dakika
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Libya'nın günlük petrol üretimi 1 milyon 189 bin varil

20.09.2022 00:28
Libya'nın günlük petrol üretimi 1 milyon 189 bin varil

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), ülkedeki petrol üretiminin günlük 1 milyon 189 bin varil seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), ülkedeki petrol üretiminin günlük 1 milyon 189 bin varil seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

NOC'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki petrol üretiminin günlük 1 milyon 189 bin varil seviyesinde olduğu kaydedildi.

Libya'da 17 Nisan'dan itibaren çeşitli bölgelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle petrol sahalarındaki üretimde ve petrol ihraç edilen limanlardaki faaliyetlerde aksaklık yaşanıyordu.

Bu süreçte 3 petrol sahasındaki günlük üretimin toplam 100 bin ila 200 bin varile kadar düştüğü bildirilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 12 Temmuz'da Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Mustafa Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirmişti. Ulusal Petrol Kurumunun yeni başkanı 14 Temmuz'da görevi resmen teslim aldığı açıklanmıştı.

Libya Petrol Hilali bölgesinin ileri gelenleri, 16 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, 3 aydır kapalı olan petrol sahaları ve limanlarında yaşanan krizin sona erdiğini ve petrol ihracatının yeniden başladığını duyurmuştu.

Bin Kıdara da 26 Temmuz'daki açıklamasında, yaklaşık bir hafta öncesinde ortalama 870 bin varil seviyesinde olan günlük petrol üretiminin 1 milyon 25 bin varile ulaştığını bildirmişti.

Libya'da milli gelirin önemli bir kısmı ham petrolden sağlanıyor. Bir "baskı unsuru" olarak kullanılan petrol üretimindeki aksaklık ülkede geçim sıkıntısına yol açıyor.

Normal şartlarda günde 1,4 milyon varil ham petrol üreten Libya, 2025'e kadar üretimini 1,6 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

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Kaynak: AA

Libya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Libya'nın günlük petrol üretimi 1 milyon 189 bin varil - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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