Limak Çimento Grubu'nun Ar-Ge Merkezi tescillendi - Son Dakika
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Limak Çimento Grubu'nun Ar-Ge Merkezi tescillendi

19.10.2022 17:21
Limak Çimento Grubu'nun Ar-Ge Merkezi tescillendi

Limak Çimento Grubu, sektöründe başarıyla devam ettirdiği araştırma geliştirme çalışmalarını, 05.10.2022 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi ile tescilledi.

Limak Çimento Grubu, sektöründe başarıyla devam ettirdiği araştırma geliştirme çalışmalarını, 05.10.2022 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi ile tescilledi.

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Tescillenen merkez, Limak Çimento'nun mevcut Ar-Ge ekosistemine katkı sunmak, uluslararası projelerde faaliyet göstermesini, bu faaliyetler sonucunda ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda etki ve gelişme sağlamak, ulusal ve uluslararası boyutlarda görünürlük, iş birliktelikleri sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürecektir. Strateji Ekibi, Yenilikçi Tasarım Ekibi, Sürdürülebilirlik ve Uygulama Ekipleri ile Limak Çimento LCTO Ar-Ge Merkezi kısa, orta ve uzun vade Endüstriyel Simbiyoz, Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyon, Yenilenebilir Enerji, Yenilikçi Çimento ve Beton Elemanları vb. stratejileri ile sektörde inovatif ve katma değeri yüksek çözümler üretmeye tüm hızıyla devam edecektir" denildi.

Ar- Ge Merkezi aracılığıyla üniversiteler ile iş birliği yaparak, teknolojik gelişmeleri akademik çerçevede takip etmeyi hedefleyen Limak Çimento Grubu, yenilikçi fikirlerle şirketin ve çimento sektörünün gelişimine de desteklerini artıracak.

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PRENSİPLERİ ALANLARINDA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

LCTO Ar-Ge Koordinatörü Ebru Sipahioğlu, "Limak Çimento LCTO Ar-Ge Merkezi'mizde ürün ve sistem iyileştirme, karbon azaltımı, endüstriyel simbiyoz kapsamında döngüsel ekonomi ve dijital dönüşüm prensipleri gibi alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Yeni merkezimiz, karbon yakalama ve sıfır atık yaklaşımı ile 2050 Net Sıfır Karbon Hedeflerimiz doğrultusunda emisyonları azaltmak için gerekli olan çalışmaları geçekleştireceğimiz yeni platformumuz olacak" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Limak Çimento Grubu'nun Ar-Ge Merkezi tescillendi - Son Dakika

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