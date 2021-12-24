Limak, sokak hayvanlarını kara kışta unutmadı

Limak Enerji Uludağ Elektrik, sokak hayvanlarının hayatına dokunmaya devam ediyor. Şirket, 'Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle' projesi kapsamında kış aylarında etkisini iyice hissettiren soğuk havalar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını mamasız ve susuz bırakmadı. Güney Marmara Bölgesi'nde, dört şehirde 100'ü aşkın işlem merkezi ile müşterilerine hizmet veren Uludağ Elektrik, sokak hayvanları için müşteri işlem merkezlerinin önünde su ve mama kapları bulunduruyor.

Sokak hayvanları soğuk havanın etkisiyle yiyecek ve su bulmakta zorlanıyor. Uludağ Elektrik, hizmet bölgesinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki sevimli dostların bugünleri mamasız ve susuz geçirmemeleri için başlattığı 'Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle' projesini bu yıl da sürdürüyor. Proje kapsamında bütün işlem merkezlerinin önünde temiz mama ve su kapları bulunduran şirket kedi, köpek ve kuşların gıdasız kalmaması için çalışıyor.

Uludağ Elektrik, tüm vatandaşlara kapılarının önüne sokakta yaşayan canlılar için bir kap su ve mama koyma çağrısında bulunuyor. Küçük, büyük herkesi sokakta yaşayan canlılara yardıma çağıran şirket, 'Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle' projesi ile hayvanları korumanın öneminin altını çiziyor. Şirket, sokak hayvanlarına sahip çıkılması, çocuklara ve yetişkinlere hayvan sevgisinin aşılanmasını hedefliyor. - BURSA