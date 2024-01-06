Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme ödemesi başvuru tarihi belirlendi

LİSANLI depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme ödemesinde 2023 üretim yılına ilişkin son başvuru tarihi 30 Haziran 2024 olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nın 'Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre tebliğ sadeleştirildi. 2023 üretim yılına ilişkin son başvuru tarihi 30 Haziran 2024 olarak belirlendi. Bir önceki başvuru döneminde lisanslı depo faturası kesilemeyen üretici-üretici örgütlerinin sonraki yıl başvuru yapabilmesi, Tebliğ hükümlerine taşındı. Böylece üretici-üretici örgütlerinin başvuru yapmaları kolaylaştırıldı. Ayrıca veri girişi yapılmasına ilişkin düzenlemeler de yapıldı.