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Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme ödemesi başvuru tarihi belirlendi - Son Dakika
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Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme ödemesi başvuru tarihi belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme ödemesi başvuru tarihi 2023 üretim yılı için 30 Haziran 2024 olarak belirlendi. Bu düzenleme ile lisanslı depo faturası kesilemeyen üretici-üretici örgütlerinin sonraki yıl başvuru yapabilmesi sağlandı ve veri girişi yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme ödemesi başvuru tarihi belirlendi
06.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:26
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LİSANLI depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme ödemesinde 2023 üretim yılına ilişkin son başvuru tarihi 30 Haziran 2024 olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nın 'Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre tebliğ sadeleştirildi. 2023 üretim yılına ilişkin son başvuru tarihi 30 Haziran 2024 olarak belirlendi. Bir önceki başvuru döneminde lisanslı depo faturası kesilemeyen üretici-üretici örgütlerinin sonraki yıl başvuru yapabilmesi, Tebliğ hükümlerine taşındı. Böylece üretici-üretici örgütlerinin başvuru yapmaları kolaylaştırıldı. Ayrıca veri girişi yapılmasına ilişkin düzenlemeler de yapıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme ödemesi başvuru tarihi belirlendi - Son Dakika


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