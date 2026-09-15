Lisanslı elektrik üretimi temmuzda azaldı, tüketim yüzde 1,3 arttı - Son Dakika
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Lisanslı elektrik üretimi temmuzda azaldı, tüketim yüzde 1,3 arttı

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Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 30 milyon 230 bin 681 megavatsaat oldu. Aynı dönemde faturalanan elektrik tüketimi yüzde 1,3 artarken, tüketici sayısı 52 milyon 631 bin 602'ye çıktı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 30 milyon 230 bin 681 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 30'u hidroelektrik, 21,6'sı ithal kömür, yüzde 13,6'sı rüzgar, yüzde 12,6'sı linyit, yüzde 11,5'i doğal gaz ve yüzde 3,9'u güneş enerjisi santrallerinden yapıldı. Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalışla 30 milyon 230 bin 681 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 1,3 artarak 27 milyon 604 bin 750 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 36,1'i sanayi, yüzde 28,2'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler ve yüzde 26,2'si mesken tarafından yapıldı. Tüketimde aydınlatmanın payı yüzde 1,3, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 8,1 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 52 milyon 631 bin 602'ye ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 0,01 azalırken, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,6, kamu ve özel hizmetler sektörü ve diğer tüketicilerin sayısında yüzde 14,3 ve tarımsal faaliyet tüketicileri sayısında yüzde 1,5 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yüzde 3,2 artarak 101 bin 29 megavat oldu.

Kurulu gücün yaklaşık yüzde 24,4'ünü doğal gaz, yüzde 23,6'sını barajlı hidrolik, yüzde 14,9'unu rüzgar, yüzde 10,4'ünü ithal kömür ve yüzde 10,1'ini linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lisanslı elektrik üretimi temmuzda azaldı, tüketim yüzde 1,3 arttı - Son Dakika

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