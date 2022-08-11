Lisanssız üretim tesislerindeki satışa konu ihtiyaç fazlası elektriğe ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika
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Lisanssız üretim tesislerindeki satışa konu ihtiyaç fazlası elektriğe ilişkin esaslar belirlendi

11.08.2022 11:48
Lisanssız üretim tesislerindeki satışa konu ihtiyaç fazlası elektriğe ilişkin esaslar belirlendi

Lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 12 Mayıs 2019'dan sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek ihtiyacının üzerindeki elektrik enerjisi miktarının hesabında kullanılacak tüketim miktarı, ilgili tüketim tesisinin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimi olarak esas alınacak.

Bu kapsamda tüketim tesislerinde bir önceki takvim yılını kapsayacak şekilde tüketim olmaması halinde tüketim miktarı, mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanacak.

İlgili tüketim tesisinin içinde bulunulan yılda şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketiminin belirlenen toplam elektrik enerjisi tüketimini geçmesi halinde, satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerji içinde bulunulan yıl verileri dikkate alınarak hesaplanacak.

Üretimle tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim miktarı tesis edilecek tek yönlü üretim sayacı verileri dikkate alınarak belirlenecek.

Hesaplanan tüketim miktarı esas alınarak belirlenen satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilerek şebekeye verilen enerji, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilecek. Bu enerjiyle ilgili piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayarak bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

Bu kapsamda YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji miktarı için oluşacak sistem kullanım bedeli ilgili şebeke işletmecileri tarafından EPİAŞ'a bildirilecek ve görevli tedarik şirketi aracılığıyla ilgili şebeke işletmecisine ödenecek.

Bu kurul kararı kurulu gücü 50 kilovat ve altındaki mesken abone grubu ile ilişkilendirilen üretim tesislerine uygulanmayacak.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lisanssız üretim tesislerindeki satışa konu ihtiyaç fazlası elektriğe ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika

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