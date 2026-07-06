Lockheed Martin, Ultra Maritime'ı Satın Alıyor

ABD merkezli savunma şirketi Lockheed Martin, deniz altı savunma harbi teknolojileri geliştiren Ultra Maritime şirketini 3,45 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Lockheed Martin'den yapılan açıklamada, Ultra Maritime'ın sonar teknolojileri, sonoboylar, torpido savunma sistemleri, radar çözümleri ve otonom deniz algılama platformları gibi kritik görev sistemleri geliştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Lockheed Martin'in şirketi 3,45 milyar dolar karşılığında satın almak üzere kesin anlaşma imzaladığı bildirildi.

Söz konusu satın almanın, Lockheed Martin'in deniz altı savunma harbi alanındaki küresel uzmanlığını pekiştireceği vurgulanan açıklamada, Ultra Maritime'ın uluslararası pazardaki varlığı ile ihraç edilebilir ürün portföyünün Lockheed Martin'in yeni nesil deniz platformlarında sunduğu sonar çözümlerini tamamlayacağı ve genişleteceği kaydedildi.