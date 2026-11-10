Logo Yazılım 9 ayda 845,5 milyon lira net kar açıkladı, satışı 5,33 milyar oldu - Son Dakika
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Logo Yazılım 9 ayda 845,5 milyon lira net kar açıkladı, satışı 5,33 milyar oldu

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Logo Yazılım, ocak-eylül döneminde satış gelirini reel yüzde 4 artışla 5,33 milyar liraya yükseltirken net karını 845,5 milyon lira olarak açıkladı. SaaS gelirleri aynı dönemde reel yüzde 7 artışla 2,8 milyar liraya çıkarken toplam gelir içindeki payı yüzde 61'e ulaştı.

Logo Yazılım, yılın ocak-eylül döneminde satış gelirlerini reel olarak yüzde 4 artırarak 5,33 milyar liraya yükseltirken, 845,5 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Yazılım, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin enflasyon düzeltmesi içeren finansal sonuçlarını paylaştı.

Logo Yazılım, ilgili dönemde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine oranla reel olarak yüzde 4 artırarak 5,33 milyar liraya yükseltti.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 3 reel artışla 2,13 milyar lira olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı yüzde 40 olarak kaydedilirken, Logo Yazılım'ın net karı 845,5 milyon liraya ulaştı.

Net kar, Romanya operasyonlarındaki kademeli hisse devri kaynaklı oluşan tek seferlik yatırım geliri hariç tutulduğunda, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 4 arttı.

Logo Yazılım'ın servisleşme stratejisi kapsamında SaaS gelirlerinin toplam faturalanan gelirler içindeki büyümesi devam ediyor. SaaS gelirleri, bir önceki döneme göre yüzde 7 reel artış gösterdi ve 2,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

SaaS gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı yüzde 61'e yükseldi. Aynı dönemde tekrarlayan gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki payı ise yüzde 87 olarak kaydedildi.

Ayrıca 9 aylık ERP abonelik müşteri sayısı da yüzde 19 artışla 33 bini aştı. Eylül ayında gerçekleştirilen Logo Edge ve Logo Cloud lansmanlarının, gelecek dönemde aboneliğe geçişi hızlandırması ve tekrarlayan gelir artışını daha da desteklemesi bekleniyor.

Kaynak: AA
TeknolojiYazılımEkonomiFinansEylülSon Dakika

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