Lokanta ve kafelerde KDV oranları artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Lokanta ve kafelerde KDV oranları artırıldı

Lokanta ve kafelerde KDV oranları artırıldı

Lokanta ve kafelerde uygulanan KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a, alkollü içecekler için ise yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı. Ayrıca, telefonla veya internet üzerinden yapılan tüm satışlarda da aynı oranlar uygulanacak. Ayrıca, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan yerlerde yapılan yiyecek ve içecek satışları da düzenleme kapsamına alındı. Yeni düzenleme mayısın başından itibaren yürürlüğe girecek.

27.04.2024 09:15
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Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı ise yüzde 20'ye çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerde imal edilen veya bu işletmelerin dışarıdan temin ettiği gıda maddelerinin satışında uygulanan KDV oranı, yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı. Bu oran, alkollü içecekler için ise yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

İşletmelerin, telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, "gel-al" gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışlarda da aynı KDV oranları uygulanacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine masa, oturma yeri, tezgah gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunanların da bu yerlerde yaptıkları satışlar düzenleme kapsamına alındı.

Tebliğ, mayısın başından itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lokanta ve kafelerde KDV oranları artırıldı - Son Dakika

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