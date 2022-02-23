Lokman Koçaslan: "Gelişmeye ve büyümeye açık tüm müşterilerimizin çözüm ve hizmet ortağı olmak en büyük hedefimiz" - Son Dakika
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Lokman Koçaslan: "Gelişmeye ve büyümeye açık tüm müşterilerimizin çözüm ve hizmet ortağı olmak en büyük hedefimiz"

23.02.2022 18:10
Lokman Koçaslan: "Gelişmeye ve büyümeye açık tüm müşterilerimizin çözüm ve hizmet ortağı olmak en büyük hedefimiz"

Lokman Koçaslan Otomotiv ile Deneks Lojistik, uzun yıllara dayalı dostluğunu güçlendirerek devam ettiriyor.

Lokman Koçaslan Otomotiv ile Deneks Lojistik, uzun yıllara dayalı dostluğunu güçlendirerek devam ettiriyor. Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, "Gelişmeye ve büyümeye açık tüm müşterilerimizin çözüm ve hizmet ortağı olmak en büyük hedefimiz" dedi.

Yeni araç yatırımı ve filo genişletmesi kapsamında 10 adet MAN TGX 18.470 LL SA çekici satın alan Deneks Lojistik ile Lokman Koçaslan Otomotiv arasındaki dostluk güçlenerek devam ediyor. Bulunduğu bölgelerde müşterilerine en kaliteli hizmeti vermeyi temel hedef edindiğinin altını çizen Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, "İzmir ve çevre illerde yer alan müşterilerimizi memnun etmek hedefi içerisindeyiz. Bu bağlamda Denizli'de bulunan ve uluslararası taşımacılıkta önde gelen firmalarından Deneks Lojistik ile gerçekleştirdiğimiz ortaklığımız bizler için son derece kıymetli. Dostluğumuz, 10 adet MAN TGX 18.470 LL SA çekici alımları ile daha da perçinlenmiştir. Alanında gelişime ve büyümeye açık tüm müşterilerimizin en büyük çözüm ve hizmet ortağı olmak en büyük hedefimizdir. Müşteri memnuniyetini temel alan bizler için, her daim hizmet verdiğimiz bölgelerde tercih sebebi olmak büyük bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.

Deneks Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Soner Üstünsoy ise, "Müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak hizmet alanımızı ve filomuzu genişletmekteyiz. Bu bağlamda hizmet alanımızı genişletmek, ithalatçı ve ihracatçı firmaların ihtiyaçlarına daha kaliteli ve hızlı çözüm üretebilmek ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmek için sağlam, kaliteli ve uzun ömürlü araçlar tercih etmemiz gerekiyor. Tüm bu süreçte bizleri her daim destekleyen, satış anından satış sonrası hizmetlerine kadar her noktada yanımızda olan Lokman Koçaslan Otomotiv ile olan işbirliğimizden mutluluk duymaktayız" dedi. - BURSA

Lokman Koçaslan: Gelişmeye ve büyümeye açık tüm müşterilerimizin çözüm ve hizmet ortağı olmak en büyük hedefimiz

YORUMLAR
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Fren yerine gaza basınca, aracıyla istinat duvarından düştü Fren yerine gaza basınca, aracıyla istinat duvarından düştü

Tragger, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Lokman Koçaslan: 'Gelişmeye ve büyümeye açık tüm müşterilerimizin çözüm ve hizmet ortağı olmak en büyük hedefimiz' - Son Dakika


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