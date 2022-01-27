Lonca'nın 7'nci döneminde 14 girişim kuluçka aşamasına geçti

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi'nin 7'nci döneminde ön kuluçka aşaması tamamlandı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, kuluçka aşamasına geçen 14 girişim, Lonca GoDay etkinliğinde tanıtıldı.

İnovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017'de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi'nin 7'nci döneminde ikinci aşamaya geçildi. Lonca'nın "ön kuluçka" aşamasına seçilen 19 girişimden 14'ü bir buçuk ay süren eğitimin ardından "kuluçka" aşamasına geçmeye hak kazandı. Kuluçka aşamasına geçen girişimler arasında e-ticaret, SaaS ve sürdürülebilirlik gibi güncel alanlara odaklanan girişimler de yer alıyor.

Girişimciler üç aşamadan geçiyor

Lonca'nın, 7'nci dönemle birlikte hayata geçirdiği yeni sisteminde girişimler ön kuluçka, kuluçka ve Lonca scale up olmak üzere üç aşamadan geçiyor. 7'nci dönemin ön kuluçka aşamasında, jüri tarafından seçilen 19 girişim, beş hafta süren proje yönetimi, strateji ve iş geliştirme, kullanıcı deneyimi ve pazarlama gibi konularda eğitimler alırken, bu süreçte girişimcilerin ve projelerin gelişimi gözlendi.

Kuluçka aşamasına geçecek olan girişimciler, birçok kriteri göz önünde bulunduran jüri tarafından belirlendi. Ön kuluçka aşamasından kuluçka aşamasına geçmeye hak kazanan 14 girişim, çevrim içi ortamda düzenlenen GoDay etkinliğiyle fikirlerini ve projelerini katılımcılara anlattı.

Girişimler, kuluçka aşamasına yaklaşık 4 ay sürecek kapsamlı eğitimlerle Lonca serüvenine devam edecek. Bu dönemde eğitimlerin yanı sıra girişimcilere mentorluk, pazarlama desteği, bulut ve özel API desteği gibi imkanlar da sunulacak.

Kuluçka aşamasını başarıyla tamamlayan girişimler ise Lonca DemoDay etkinliğine katılma fırsatı elde edecek. Programın son aşaması olan Lonca scale up kısmında ise girişimlere büyüme, satış, şirketleşme, hukuk ve yatırım odaklı özel destekler verilecek ve tohum öncesi aşama (pre-seed) yatırımlar da yapılacak.

-50 bin TL'ye varan hibe desteği, 25 bin dolara kadar yatırım imkanı

Yeni dönemde maddi hibe desteğini 50 bin TL'ye çıkaran Lonca'da, ön kuluçka aşamasında başarılı olan girişimlere 10 bin TL, kuluçka aşamasına kabul edilenlere ilaveten 15 bin TL ve DemoDay'e çıkmaya hak kazanan girişimlere de ilave 25 bin TL hibe desteği veriliyor. Tüm bunların yanı sıra Kuveyt Türk, Lonca scale up aşamasına geçen girişimlere 25 bin dolara kadar tohum öncesi yatırım imkanı sunuyor.

"Yeni sistemimizle desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Lonca Yönetim Komitesi Başkanı İrfan Yılmaz, girişimcilere ve ülkeye değer katma vizyonuyla ilerleyerek Lonca'nın 7'nci dönemine ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Geride bıraktıkları altı dönemde 60 girişimi Lonca'dan mezun ettiklerini hatırlatan Yılmaz, "Yenilediğimiz sistemimizle, artan hibe desteğimizle ve yatırım fırsatlarımızla girişimlerimize desteğimizi artırarak devam ediyoruz. Kuluçka aşamasını geçen 14 girişimimizi tebrik ediyoruz. Gelişimlerini yakından takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de inovatif fikirler geliştirmeyi ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan girişimcilerimize destek olmaya aynı kararlıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lonca Girişimcilik Merkezi'nin 7'nci döneminde kuluçka aşamasına geçen 14 girişim; "Anneler Satıyor", "Biriktir", "BRB", "Cyou Live", "Devamapp", "Geliver", "Güçlü İyilik", "Postuby", "ResultLab", "Sadetoptan", "Swatchloop", "uStory", "Virtual Try" ve "Yancep" olarak belirlendi.