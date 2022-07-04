İngiltere'den Anadolu çam balına ödül - Son Dakika
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İngiltere'den Anadolu çam balına ödül

04.07.2022 12:49
İngiltere'den Anadolu çam balına ödül

Güvenilir Ürün Platformu, Londra Bal Ödülleri'nde çam balı ile ödüle layık görüldü.

Güvenilir Ürün Platformu, Londra Bal Ödülleri'nde çam balı ile ödüle layık görüldü.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Anadolu çam balı Londra Bal Ödülleri'nde altın madalya kazandı.

Dünya genelinden bal üreticilerinin katıldığı yarışmada, ürünler jüri tarafından kalite, koku, doku ve lezzet kriterlerine göre değerlendirildi. Ödüller, yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan puanlamalara göre verilerek, yüksek derecelendirme alan ürünler, Altın Bal Ödülü'nün sahibi oldu.

Anadolu çam balı da bu kategoride yer alarak, altın madalya kazandı. Birçok ülkeden bal üreticileri, STK'lar ve kooperatiflerin katıldığı yarışmada onlarca farklı ürün yarıştı.

"Amacımız Anadolu arı ürünlerinin kalitesini tüm dünyaya duyurmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu çam balının altın madalyaya layık görülmesinin kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirterek, "Anadolu coğrafyası, bulunduğu konum itibarıyla endemik bitki örtüsü çeşitliliği açısından zengindir. 8,2 milyon arı kovanı ile arı ürünleri üretiminde dünyada ikincidir. 72 bin arıcı ve 300 bin kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. Anadolu arı ürünlerinin farkını dünyaya anlatmaktan, balımızın kalitesini ve farkını tüm dünyaya duyurmaktan dolayı çok mutlu ve onurluyuz. Türkiye'nin değerlerini yurt dışına daha çok tanıtabilmek adına üstümüze düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu tarz global yarışmalar hem ülkemizin marka bilinirliğine katkıda bulunuyor hem de üreticilerin kendilerini tanıtabilmelerine fırsat veriyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Londra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'den Anadolu çam balına ödül - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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