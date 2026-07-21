LSE 24: Yeni Dijital İşlem Platformu - Son Dakika
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LSE 24: Yeni Dijital İşlem Platformu

21.07.2026 15:22
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Londra Borsası, 24 saat hizmet verecek LSE 24 platformunu hayata geçirmeyi planlıyor.

Londra Menkul Kıymetler Borsası (LSE), yeni nesil, dijital ve aracılı ticareti desteklemek üzere günün 24 saati hizmet verecek yeni bir işlem platformu olan LSE 24'ü hayata geçirmeyi planladığını duyurdu.

LSE Grup'tan (LSEG) yapılan açıklamaya göre, LSE 24 ile gün boyunca küresel yatırımcılara piyasadaki gelişmelere tepki verme, farklı zaman dilimlerinde likiditeye erişme ve riski yönetme konusunda daha fazla esneklik sunmayı amaçlıyor.

LSEG'in finansal piyasa altyapısı kapsamında kurulacak ve neredeyse 24 saat hizmet verecek LSE 24 platformunun, saat 17.00'den ertesi gün 07.50'ye kadar faaliyet göstermesi planlanıyor. Platformda 18.30-19.00 saatleri arasında gün sonu işlem süreci için yarım saatlik ara verilecek.

İşlemler, 08.00-16.30 saatleri arasında ise Londra Borsası ana piyasasında devam edecek.

LSE 24 bu yıl sonuna kadar yatırımcıların test etmesine açık olacak ve düzenleyici kurumların onayıyla 2027'nin ilk yarısında ilk varlık sınıfı olarak Borsa Yatırım Ürünlerini (ETP) piyasaya sunacak.

LSE Üst Yöneticisi Julia Hoggett, yeni planlarına ilişkin değerlendirmesinde, LSE 24'ün hayata geçirilmesini piyasaların gelişimi için önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Bu adımın kullanıcılara geleneksel işlem saatlerinin ötesinde daha fazla esneklik sunacağını dile getiren Hoggett, "LSEG'nin dijital piyasa altyapısıyla entegre olarak, LSE 24 piyasalarımızda daha derin likidite, daha yüksek verimlilik ve daha geniş katılımın sağlanmasına katkıda bulunacak ve Londra'nın önde gelen bir küresel finans merkezi olarak konumunu güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Londra, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi LSE 24: Yeni Dijital İşlem Platformu - Son Dakika

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