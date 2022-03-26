Lucas Elektrik verimliliği artırmak için caniasERP'yi seçti - Son Dakika
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Lucas Elektrik verimliliği artırmak için caniasERP'yi seçti

26.03.2022 09:15
Lucas Elektrik verimliliği artırmak için caniasERP'yi seçti

Otomotiv, tarım, iş makineleri ve savunma sanayilerine yönelik alternatör, marş motoru ve elektrik motorları üreten Lucas Elektrik, dijital dönüşüm sürecinde yola caniasERP ile devam edecek.

Otomotiv, tarım, iş makineleri ve savunma sanayilerine yönelik alternatör, marş motoru ve elektrik motorları üreten Lucas Elektrik, dijital dönüşüm sürecinde yola caniasERP ile devam edecek.

caniasERP'den yapılan açıklamaya göre, Türk sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün gamını her geçen gün geliştiren firma, yurt dışı pazarda da önemli rol oynuyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleriyle her gün kendini geliştiren ve global bir marka olma yolunda ilerleyen Lucas Elektrik, iş süreçlerini caniasERP ile yöneterek verimliliğini artırmayı, doğru analizlerle doğru yol haritaları belirlemeyi hedefliyor.

IAS yetkilileri ve Lucas Elektrik yöneticilerinin katılımıyla firmanın genel merkezinde gerçekleştirilen kick off toplantısında caniasERP projesi ve gelecek planları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lucas Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Sakallıoğlu, şirket olarak bilgisayar destekli üretim ve yönetim sistemleri ile tanışmalarının 1991 yılında kullanımına başladıkları MRP sistemi ile olduğunu belirtti.

Sakallıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sebeple, ERP yazılımı uygulamalarında oldukça tecrübeliyiz. Ancak siz ne kadar tecrübeli olursanız olun sürekli değişen ve gelişen üretim teknolojileri ve yönetim sistemleri göz önüne alındığında şirketlerin ERP konusundaki sistemlerini de zaman zaman yenilemeleri ve bunu yaparken de cesaret ile alışılagelmişin dışına çıkarak hareket edebilmelerinin yararlı olduğuna inanmaktayım.

Biz de tam bu amaç ile yeni bir arayışa girdik ve bu yolda caniasERP ile tanıştık. Tarafımıza yapılan modül sunum ve tanıtımlarında edindiğimiz olumlu izlenim ile birlikte hem Türkiye'deki referans müşterileri hem sunduğu modüller, tam entegrasyonu ve hareket özgürlüğü, hem de uluslararası standartlarda bir ürünü sunan yerli bir firma oluşu seçim sırasında bizi etkileyen faktörlerden oldu.

Ayrıca bu tarz projelerde başarı için karşılıklı iletişim çok önemlidir. IAS ekibiyle kolay iletişim kurabileceğimizi ve iyi bir ekip çalışması yapacağımızı düşünüyorum."

Projeden beklentilerinin büyük olduğunu belirten Sakallıoğlu, "Verimliliğin her anlamda artmasını bekliyoruz. caniasERP'in bize doğru bilgiye hızla ulaşabilmek, şeffaflık, her şeyin ölçümlenebilir olması ve en doğru şekilde raporlanabilmesi, doğru verilerle doğru analizler yapılabilmesi gibi imkanlar sunmasını istiyoruz.

Umuyoruz ki her iki taraf için de başarılı bir deneyim ve proje olacak. Böylece biz de IAS'nin Türkiye'deki başarılı referansları arasında yer alacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lucas Elektrik verimliliği artırmak için caniasERP'yi seçti - Son Dakika


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