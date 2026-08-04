Lufthansa'nın Karı Yüzde 56 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lufthansa'nın Karı Yüzde 56 Düştü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lufthansa'nın ikinci çeyrek EBIT'i, yüksek yakıt maliyetleri ve pilot grevinden dolayı azaldı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun faiz ve vergi öncesi karı (EBIT), yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla, Orta Doğu'daki gerilimin tırmandırdığı jet yakıtı maliyetleri ve nisandaki pilot grevinin etkisiyle yüzde 56 azalarak 383 milyon avroya geriledi.

Lufthansa Grubu, bu yılın nisan-haziran dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin tetiklediği yüksek jet yakıtı fiyatları ve kokpit personelinin nisanda gerçekleştirdiği 6 günlük grev, şirketin ikinci çeyrek bilançosunu olumsuz etkiledi.

Lufthansa'nın ana kazanç göstergesi olan düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karı, geçen yılın aynı dönemindeki 870 milyon avro seviyesinden yüzde 56 azalarak 383 milyon avroya geriledi.

Analistler, karın 400 milyon avro seviyesine düşmesini bekliyordu. Şirketin cirosu ise aynı dönemde yüzde 8 artışla 11,1 milyar avroya ulaştı.

Yıllık kar tahmini aşağı yönlü revize edildi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yarattığı belirsizlik ve yolcuların son dakika rezervasyon eğilimleri nedeniyle Alman şirket, yılın tamamı için faaliyet karında düşüş yaşanabileceğini duyurdu.

Daha önce geçen yılki 1,96 milyar avroluk performansın belirgin şekilde üzerinde bir kar hedefleyen ve bu aralığın en üst noktasını yakalamayı amaçlayan Lufthansa, EBIT beklentisini 1,7 milyar ila 2,2 milyar avro aralığına çekti.

Maliyet artışları beklentileri altüst etti

Bünyesinde Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines gibi hava yolu şirketlerini de barındıran şirket, fiyat dalgalanmalarına karşı uyguladığı yoğun finansal korunma stratejilerine rağmen yüksek yakıt fiyatları nedeniyle 750 milyon avroluk ek maliyetle karşılaştı.

Nisandaki pilot grevinin bilançoya doğrudan olumsuz etkisi ise 150 milyon avro oldu.

Kaynak: AA

Lufthansa, Havacılık, Ekonomi, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lufthansa'nın Karı Yüzde 56 Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe

09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:47
Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic bombası İlk teklif yapıldı
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
08:08
İstanbul’da ilginç görüntü Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 10:07:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Lufthansa'nın Karı Yüzde 56 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.