Lufthansa Operasyonel Yapısını Değiştiriyor - Son Dakika
Lufthansa Operasyonel Yapısını Değiştiriyor

16.04.2026 20:07
Lufthansa, Orta Doğu'daki çatışmalar ve yakıt maliyetleri dolayısıyla kapasiteyi azaltacak.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle tırmanan yakıt maliyetleri ve kronikleşen iş uyuşmazlıkları neticesinde operasyonel yapısında köklü değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Lufthansa Group tarafından yapılan açıklamada, şirketin bölgesel iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma ve ana marka Lufthansa'da kapasiteyi azaltma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmalar sonrası kerosen fiyatlarının savaş öncesi döneme göre 2 katından fazla artmasının stratejik kararları öne çektiği vurgulandı.

Şirket, bu adımlarla verimliliği artırmayı ve yıllık bazda yaklaşık 1,4 milyar avroya ulaşması beklenen ek yakıt yükünü hafifletmeyi hedeflediğini açıkladı.

Alınan karar doğrultusunda, grubun bölgesel uçuşlarını gerçekleştiren Lufthansa CityLine, elindeki 27 uçakla 18 Nisan Cumartesi günü itibarıyla operasyonlarını sonlandıracak. Teknik kullanım ömürlerinin sonuna yaklaşan ve işletme maliyetleri yüksek olan "Canadair CRJ" tipi uçakların hizmet dışı kalmasıyla, şirketin mali kayıplarının minimize edilmesi planlanıyor.

Kapsamlı tasarruf paketi doğrultusunda yaz sezonu sonunda Lufthansa ana markasındaki son 4 adet Airbus A340-600 uçağı emekli edilecek; 2 adet Boeing 747-400 ise kış sezonunda hangara çekilecek.

Şirket, maliyet avantajı sağlayan iştiraki Discover Airlines'ı 9 adet yeni Airbus A350-900 jeti ile daha hızlı büyütecek.

Operasyonları durdurulan CityLine bünyesindeki yaklaşık 1300 personel için sosyal plan görüşmelerine başlanırken, çalışanların grup içindeki diğer birimlerde istihdam edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lufthansa Operasyonel Yapısını Değiştiriyor - Son Dakika

Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi
Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor
Sivas’ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı Sivas'ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Şırnak’ta inşaatta toprak kayması sonucu göçük altında kalan mühendis hayatını kaybetti Şırnak'ta inşaatta toprak kayması sonucu göçük altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu

19:45
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
19:27
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
19:14
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
18:44
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
18:20
Maraş’taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
SON DAKİKA: Lufthansa Operasyonel Yapısını Değiştiriyor - Son Dakika
