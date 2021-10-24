Lüks restoranların en sevdiği! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira oluyor

Geçtiğimiz yıl yurt dışına 800 ton ihraç edilen tatlı su ıstakozu olarak bilinen kerevit, Düzce'de balıkçı tezgahına indi. Yurt dışında ve Türkiye'deki lüks restoranların vazgeçilmezi olarak görülen kereviti, vatandaşlar da tezgahta ilk kez gördü. Sağlığa da faydası olan kerevit tezgahta kilosu 30 liradan satılıyor.

"VATANDAŞLARIMIZ GÖRSÜN DİYE TEZGAHA GETİRDİK"

Kerevitin faydalarına değinen balıkçı Tuncay Kılıç, "Faydalarını saymakla bitmeyeceğimiz kereviti tezgaha getirdik. Kerevit tam bir omega deposudur, hem de lüks restoranların vazgeçilmezidir. Biz de vatandaşlarımız kereviti bilsin, görsün ve yesin diye tezgaha getirdik. Pişirilmesi de basittir, normal şekilde haşlanıyor. Karides gibi haşlanarak, soyulup servis ediliyor" dedi.

"LÜKS RESTORANLARDA TANESİNİ 500 LİRAYA SATIYORLAR"

Kerevitin tatlı sularda yetiştiğini söyleyen Kılıç, "Kerevit, tatlı suyun ıstakozu olarak bilinir. Genelde lüks restoranlarda tüketildiği için çok bilinen bir ürün değil. Ama biz kerevitin lezzetini vatandaşlarımız da görsün, tatsın diye buraya getirdik. Farklı bir lezzet olsun diye düşündük. Kilosunu 30 liradan veriyoruz. Lüks restoranlarda tanesini 500 liraya pişirilmiş olarak satıyorlar" ifadelerini kullandı.