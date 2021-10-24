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Lüks restoranların en sevdiği! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira oluyor - Son Dakika

Lüks restoranların en sevdiği! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira oluyor

24.10.2021 11:30
Lüks restoranların en sevdiği! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira oluyor

Tatlı sularda yetişen, özellikle lüks restoranlarda satılan kerevitler balıkçı tezgahlarındaki yerini aldı. Tatlı su ıstakozu olarak bilinen kerevitin kilosu tezgahta 30 liradan satılırken, lüks restoranların masasında ise 500 liradan alıcı buluyor.

Geçtiğimiz yıl yurt dışına 800 ton ihraç edilen tatlı su ıstakozu olarak bilinen kerevit, Düzce'de balıkçı tezgahına indi. Yurt dışında ve Türkiye'deki lüks restoranların vazgeçilmezi olarak görülen kereviti, vatandaşlar da tezgahta ilk kez gördü. Sağlığa da faydası olan kerevit tezgahta kilosu 30 liradan satılıyor.

Lüks restoranların vazgeçilmezi! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira

"VATANDAŞLARIMIZ GÖRSÜN DİYE TEZGAHA GETİRDİK"

Kerevitin faydalarına değinen balıkçı Tuncay Kılıç, "Faydalarını saymakla bitmeyeceğimiz kereviti tezgaha getirdik. Kerevit tam bir omega deposudur, hem de lüks restoranların vazgeçilmezidir. Biz de vatandaşlarımız kereviti bilsin, görsün ve yesin diye tezgaha getirdik. Pişirilmesi de basittir, normal şekilde haşlanıyor. Karides gibi haşlanarak, soyulup servis ediliyor" dedi.

Lüks restoranların vazgeçilmezi! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira

"LÜKS RESTORANLARDA TANESİNİ 500 LİRAYA SATIYORLAR"

Kerevitin tatlı sularda yetiştiğini söyleyen Kılıç, "Kerevit, tatlı suyun ıstakozu olarak bilinir. Genelde lüks restoranlarda tüketildiği için çok bilinen bir ürün değil. Ama biz kerevitin lezzetini vatandaşlarımız da görsün, tatsın diye buraya getirdik. Farklı bir lezzet olsun diye düşündük. Kilosunu 30 liradan veriyoruz. Lüks restoranlarda tanesini 500 liraya pişirilmiş olarak satıyorlar" ifadelerini kullandı.

Lüks restoranların en sevdiği! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira oluyor

Türkiye, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Lüks restoranların en sevdiği! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira oluyor - Son Dakika Ekonomi


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