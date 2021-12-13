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Macaristan'dan Bursalı yatırımcılara üçüncü ülkelerde işbirliği çağrısı - Son Dakika

Macaristan'dan Bursalı yatırımcılara üçüncü ülkelerde işbirliği çağrısı

13.12.2021 11:25
Macaristan'dan Bursalı yatırımcılara üçüncü ülkelerde işbirliği çağrısı

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Bursa iş dünyasına Macar firmalarla birlikte üçüncü ülkelerde yatırım yapma çağrısında bulundu.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Bursa iş dünyasına Macar firmalarla birlikte üçüncü ülkelerde yatırım yapma çağrısında bulundu.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret ederek, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan, Haşim Kılıç ve Yüksel Taşdemir ile Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ve Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz ile bir araya geldi. Toplantıda Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeleri Miklos Bujaky ve Aron Sipos, Macaristan Kocaeli Fahri Konsolosu Alpaslan Kaya, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ile Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) İş Geliştirme Müdürü Emre Cihad Sönmez de hazır bulundu. İki ülke arasındaki yatırım ve ticaretin artırılmasına ilişkin görüş alışverişi yapılan ziyarette, Afrika ve Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere üçüncü ülkelerdeki yatırım fırsatları ele alındı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Macaristan'la köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduklarını belirterek, iki ülke işbirliğinin her alanda geliştiğini kaydetti. Macaristan'ın AB ülkeleri içerisindeki en dinamik ekonomilerden biri olduğunu ifade eden Koçaslan, "Avrupa'yı Balkanlar, Doğu Avrupa, Türkiye ve Rusya ile bağlayan demir ve karayollarının kavşak noktasında yer alan Macaristan'ı bir ticaret üssü ve Avrupa ile ticaretimizde de en önemli geçiş noktalarından biri olarak görüyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi işbirliği ve karşılıklı fayda temelinde geliştirmek için BTSO olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ise Bursa ve Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilere dair bilgiler verdi. Bursa'dan Macaristan'a ihracat yapan 470 firma olduğunu belirten Şenyurt, ikili ticaret hacminin ise 250 milyon dolar seviyesinde olduğunu paylaştı.

Büyükelçi Viktor Matis, Bursa'nın Türkiye ekonomisi açısından öneminin farkında olduklarını ve kalabalık bir ekiple kenti ziyarete geldiklerini söyledi. Türkiye ve Macaristan'ın güçlü diplomatik ilişkilere sahip olduğunu belirten Büyükelçi Matis, "Bu ilişkileri ekonomiye de yansıtmamız gerekiyor. İki ülke arasında 2013 yılında stratejik ortaklık kuruldu. O tarihte 1,6 milyar dolar olan ticaret hacmimiz yaklaşık iki kat artarak bugün 3 milyar dolar seviyelerine geldi. Önümüzde hala önemli bir gelişim alanı mevcut. Bunun için işbirliği fırsatları ve yatırım alanlarını değerlendiriyoruz." dedi.

İki ülke iş insanlarının birlikte üçüncü ülkelere açılabileceğini ifade eden Büyükelçi Matis, "Özellikle Afrika ülkelerinde önemli işbirlikleri yapabiliriz. Türk Eximbank ile Macar Eximbank arasında yaptığımız işbirliği sayesinde firmalar, üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projelere iki kurumdan ortak destek alabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Afrika'nın yanı sıra Türk cumhuriyetlerinde de birlikte yatırımlar yapabiliriz." diye konuştu.

Macaristan'daki yatırım fırsatlarına ilişkin de bilgiler veren Büyükelçi, "Macaristan son yıllarda çok ciddi şekilde yabancı yatırım alıyor. Yatırımlar için çok cazip teşvikler ve destekler sağlanıyor. Bürokratik engeller kaldırılıyor. Yakın zamanda Vakıfbank'ın Macaristan'da şube açacak olması da Türk yatırımcılar açısından önemli bir avantaj olacak. Son olarak Şişecam da Macaristan'da 255 milyon euroluk bir yatırım yapma kararı aldı. Bu yatırımların artmasını bekliyoruz." dedi.

Büyükelçi Matis ayrıca Ocak ayında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı'nın Bursa'yı ziyaret etmeyi planladığını, başta otomotiv sektörü olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği ve yatırım fırsatlarına ilişkin bir buluşma gerçekleştirmek istediklerini de sözlerine ekledi. - BURSA

Macaristan'dan Bursalı yatırımcılara üçüncü ülkelerde işbirliği çağrısı
Macaristan'dan Bursalı yatırımcılara üçüncü ülkelerde işbirliği çağrısı

Togo Cumhuriyeti, Macaristan, Yatırım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Macaristan'dan Bursalı yatırımcılara üçüncü ülkelerde işbirliği çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Macaristan'dan Bursalı yatırımcılara üçüncü ülkelerde işbirliği çağrısı - Son Dakika
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