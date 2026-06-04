Macron'un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti - Son Dakika
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Macron'un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti

Macron\'un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti
04.06.2026 14:57
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Davos'ta kullandığı güneş gözlüklerinin camlarını üreten Dalloz Creations iflas etti. 69 yıllık şirket hakkında tasfiye kararı alınırken, 29 çalışan işini kaybetti. Şirketin mali sıkıntıları aşamadığı ve faaliyetlerine son verdiği belirtildi.

Fransa'nın Jura bölgesindeki Saint-Claude kentinde faaliyet gösteren gözlük camı üreticisi Dalloz Creations, mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerine son verdi. Lons-le-Saunier Ticaret Mahkemesi tarafından şirket hakkında tasfiye kararı alınırken, 29 çalışan işsiz kaldı.

69 yıllık geçmişe sahip şirketin ticari varlıklarının satışa çıkarıldığı ve şirket için herhangi bir kurtarma planının bulunamadığı belirtildi.

MACRON'UN GÖZLÜKLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Dalloz Creations'ın adı, Ocak ayında İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında yeniden gündeme gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kullandığı yaklaşık 650 euroluk mavi aynalı güneş gözlüklerinin camlarının şirket tarafından üretildiğinin ortaya çıkması, firmaya uluslararası çapta dikkat çekmişti. Ancak bu tanıtım ve görünürlük, şirketin yaşadığı mali sorunları aşmasına yetmedi.

Macron'un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti

ÖDEME GÜÇLÜĞÜ KRİZİ AŞILAMADI

Mahkeme kayıtlarına göre şirketin ödeme güçlüğüne düştüğü tarih 20 Mart 2026 olarak kayıtlara geçti. Artan mali baskılar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyen şirket için yürütülen kurtarma girişimlerinden sonuç alınamadı.

Böylece Fransa'nın köklü gözlük camı üreticilerinden biri daha faaliyetlerine son vermiş oldu.

Emmanuel Macron, Ekonomi, Fransa, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Macron'un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti - Son Dakika

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