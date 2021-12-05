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Maden ihracatında yıl sonu hedefi 6 milyar dolar - Son Dakika

Maden ihracatında yıl sonu hedefi 6 milyar dolar

05.12.2021 10:06
Maden ihracatında yıl sonu hedefi 6 milyar dolar

Ocak-Kasım döneminde 5 milyar 398 milyon 731 bin dolar ihracata imza atan maden sektörü markalaşmaya ve yapısal reformlara odaklandı.

Ocak-Kasım döneminde 5 milyar 398 milyon 731 bin dolar ihracata imza atan maden sektörü markalaşmaya ve yapısal reformlara odaklandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, ihracatçı sektörlere dijital pazarlama alanındaki desteklerin güncellenmesi gerektiğini belirterek, markalaşma konusunda İtalya örneğinin baz alınabileceğini söyledi. Çetinkaya, Ocak-Kasım döneminde 5 milyar 398 milyon 731 bin dolar ihracata imza atan sektörün bu yılı 6 milyar dolara yakın ihracatla kapatmak istediğini söyledi.

Çetinkaya, "Dünyada basılı evrak işi gittikçe azalıyor. Artık dijital pazarlama işi yapılıyor. Bugün bir sporcunun ne kadar değerli olduğu Instagram takipçisi ile ölçümleniyor. Demek ki her şey dijital dünyada. Fakat ülke olarak dijital tanıtım emtialarında güncel olmadığımızı düşünüyorum. Desteklerin buralarda daha da güncellenmesi gerekiyor. Konvansiyonel işler tabi ki devam edecektir ancak artık ağırlığını ve bütçesini değiştirmesi gerekiyor. İçeriğinizin hedef kitlelere ulaşması için de önemli bütçelerin ayrılması gerekiyor" dedi.

"Markalaşmada İtalya'yı örnek alabiliriz"

Markalaşmada kolektif hareketin önemini vurgulayan Çetinkaya, "Markalaşma, ülke markalaşma kültürü, bir toplum bilinci olarak yerleşmeli. Bu bilinçle hareket etmediğimiz sürece yapacağımız spot tanıtım faaliyetleri yetersiz kalır. Elbette ki yüksek teknoloji ürünler üretmek hedefimiz olmalı ancak markalaşma açısından bana göre bize üretim stili ve teknoloji olarak en yakın ülke İtalya. İnanılmaz markalaşıyorlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin İtalyanların tasarım konusunda çok ciddi çalışmaları

var. İtalyan mutfağı, İtalyan tekstili, İtalyan çikolatası her sektörde bu örnekleri görebilirsiniz. Almanlar katma değerli teknolojik ürün çıkarırken İtalyanlar katma değerli marka çıkarır. Türkiye bunu yapabilir ancak bunun için kolektif olarak çalışmamız

gerekiyor. Bu bir toplum bilincidir ve kültürel bir harekettir. Markalaşma yönünde fayda sağlayacak olan insanların önü açılmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kasım, dolar, Maden, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Maden ihracatında yıl sonu hedefi 6 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi


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