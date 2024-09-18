Maden Yasası'nda Değişiklikler Yolda - Son Dakika
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Ekonomi

Maden Yasası'nda Değişiklikler Yolda

Maden Yasası\'nda Değişiklikler Yolda

Bakan Yardımcısı Tancan, Maden Yasası'nda rehabilitasyon, iş güvenliği ve izin süreçlerini öne çıkardı.

18.09.2024 12:48
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, yeni yasama döneminde meclise sunulacak Maden Yasası'ndaki en temel konuların, maden sahalarının rehabilitasyonu, iş güvenliği ve ruhsat alındıktan sonraki izin süreçlerinin tek bir noktadan yürütülmesiyle ilgili alt yapı çalışmaları olduğunu bildirdi.

Tancan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 3. Maden Kurtarma Yarışması'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maden Yasası ile ilgili esas hedefin sektör ve çalışanlarının görüşlerini alarak madenciliğin daha güvenli bir şekilde yapılması olduğunu dile getiren Tancan, yasanın hazırlanması konusunda çalışmaların hızla devam ettiğini, tamamlanmasının uzun sürmeyeceğini bildirdi.

Tancan, maden sahası rehabilitasyonundaki öncelikli hususun, çalışma yapılan sahaların rehabilitasyonunu daha aktif hale getirmek olduğunu ifade ederek, "İstiyoruz ki bir maden faaliyeti yapıldıktan sonra orası çevreye zarar verecek bir mahiyette bırakılmasın. Rehabilite edilsin. Edilmediği takdirde kamunun ilgili kuruluşları tarafından yapılıp, maliyeti ilgili kişiden yasal olarak tahsil edilsin. Bunun gibi rehabilitasyon işini kuvvetlendirecek teklifleri sayın vekillerimizin iradelerine arz edeceğiz." diye konuştu.

Maden Yasası'nda iş güvenliği tedbirlerinin geliştirilmesini de kapsayan konuların titizlikle çalışıldığını vurgulayan Tancan, ruhsat alındıktan sonra birçok kurumdan izin alma süreçleri yerine tek bir noktadan temin edilmesine yönelik çalışmaların da madencilikte izin süreçlerinin kısalmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Maden Zirvesi'nde "iyi madencilik örnekleri" ödüllendirilecek

Tancan, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde bir maden zirvesi yapmak üzere hazırlık yaptıklarını ve Türkiye genelinde iyi madencilik faaliyetlerinin bu zirvede ödüllendirileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Dünya Madenciler Günü programında ayrı yarışma kategorileri de sektörümüze önerdik. Madencilik faaliyetlerinde rehabilitasyon faaliyetlerini özendirmek, ödüllendirmek istiyoruz. 'En iyi rehabilitasyon örnekleri' şeklinde ayrı bir yarışma kategorisi dizayn edecekler. Madencilik faaliyetinde bulunan firmalarımız rehabilitasyon örnekleriyle yarışmaya katılacak. İş güvenliği konusunda da ayrı bir yarışma kategorisi düşünüyoruz. En iyi iş güvenliği tedbirini almış olan madencilik firmalarını yine ödüllendireceğiz. 'Madencilikte kadın istihdamı' konusunda bir yarışma kategorimiz daha olacak."

"2024 sonuna kadar 3 bin personelimizin eğitim almasını hedefliyoruz"

Madencilerin, arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda daha yetkin olmalarının sağlandığı eğitim parkurları geliştirildiğine işaret eden Tancan, şöyle devam etti:

"6 Şubat depreminde, özel sektör ya da kamudaki madenci arkadaşlarımız arama kurtarma çalışmalarında çok büyük katkı verdiler. Birçok vatandaşımızı göçük altından kurtardılar. Hedefimiz 2024 sonuna kadar yaklaşık 3 bin personelimizin eğitim almasını sağlamak. Ayrıca 6 Şubat depremlerindeki arama-kurtarma faaliyetlerindeki ekipman eksikliklerini tamamlayarak, bir AFAD ekibi gibi, ekipmanıyla birlikte ve tüm eğitimlerini almış olarak elemanlarımızı yetiştirmenin çabası içindeyiz. Eğitimler 2025'te de devam edecek, sayımız artacak. Madencilerimizi bu konuda daha nitelikli, daha kaliteli ve hiçbir eksikleri olmayan bir noktaya taşımak istiyoruz."

Madencilik sektöründe iş güvenliği ve çevrenin öncelikli olduğunu, bu iki konudan sonra katma değeri yüksek madencilik anlayışının geldiğini dile getiren Tancan, "İşçi ve işverenlerimizin farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki bir işçimizin bile burnu kanamadan evine gitsin. Bu tür organizasyonları yaptıkça kazaların da azalacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abdullah Tancan, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Çevre, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maden Yasası'nda Değişiklikler Yolda - Son Dakika

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