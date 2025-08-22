Madencilikte Yeni Düzenlemeler Sektöre Nefes Aldıracak - Son Dakika
Madencilikte Yeni Düzenlemeler Sektöre Nefes Aldıracak

22.08.2025 12:44
Orman kanunundaki değişiklikler, madencilik sektörünü güçlendirerek izin süreçlerini hızlandıracak.

Madencilik Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz, orman kanununun uygulanması hakkında yönetmelikte yapılan değişikliklerin sektör adına memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bu düzenlemeler sektörün önünü açarken, sorumlu madencilik anlayışımızı da güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Madencilik Platformundan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, madencilik faaliyetlerinin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi için, izin süreçlerinin hızlı, öngörülebilir ve uygulanabilir olmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Yeni düzenlemenin olumlu bir adım olduğunu aktaran Yılmaz, "Rehabilitasyon raporlarının teslim süresinin uzatılması, rezervin tükenmediği sahalarda geri teslim zorunluluğunun kaldırılması ve izin süreçlerinde sağlanan esneklik, sektörümüze nefes aldıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, yapılan değişikliklerin çevresel sorumluluklarla çelişmediğine dikkati çekerek, "Sorumlu madencilik anlayışımız doğrultusunda çevreyle uyumlu üretim yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Bu düzenlemeler, çevresel yükümlülüklerimizi daha etkin yerine getirmemize katkı sağlarken, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı rolümüzü de güçlendirecektir. Kısacası, bu düzenlemeler sektörün önünü açarken, sorumlu madencilik anlayışımızı da güçlendirecek." görüşünü paylaştı.

Yeni düzenlemeyle madencilik sahalarında çevresel rehabilitasyon raporlarının teslim süresi haziranın sonuna uzatıldı. Bu sayede şirketler, yılın ilk yarısında çalışmalarını tamamlamak için daha geniş bir takvim elde etti. Ayrıca, rezervin tükenmediği alanlarda mevcut izinlerin sürdürülmesi için artık saha teslim şartı aranmayacak, böylece üretim süreci kesintiye uğramadan devam edebilecek.

Yatırımcıların önündeki belirsizliklerin azaltıldığı, izin süreçlerindeyse daha rasyonel bir çerçeve oluşturulan düzenlemeyle yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabilen izin başvurularının fiziksel olarak da yapılabilmesine imkan tanındı.

Yenilenebilir enerjiye dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinin verimli orman alanlarında kurulmasına da izin verilmesi, düzenlemeye enerji ve madencilik sektörleri açısından ortak fayda yaratan bir boyut kazandırdı.

Kaynak: AA

