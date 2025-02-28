MAGİNDER Depremzedelere Destek Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

MAGİNDER Depremzedelere Destek Oluyor

MAGİNDER Depremzedelere Destek Oluyor

MAGİNDER, Aksaray'daki çiftçilere destek ziyaretleri yaparak tarım ve hayvancılık sorunlarını dinledi.

28.02.2025 11:41
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MAGİNDER, deprem sonrası kırsaldaki çiftçilere destek ziyaretlerini sürdürüyor. Aksaray Mahallesi'nde çiftçi Hacı Ali Baştürk ile bir araya gelen dernek yetkilileri, tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunları dinleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), 6 Şubat depremi sonrasında kırsaldaki çiftçilere yönelik destek ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Aksaray Mahallesi'nde Hacı Ali Baştürk'ün evine gerçekleştirilen ziyarette, çiftçilerin sorunları dinlenerek tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerine önemli görüşmeler yapıldı.

Çiftçi Hacı Ali Baştürk gençlere tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları için çağrıda bulunarak, "Ülkemiz, tarımla büyüyen bir ülkedir. Gençler bu işi yapmalı ve devletin sağladığı desteklerden faydalanmalıdır." dedi. Baştürk, gerçek anlamda tarım ve hayvancılıkla uğraşanların desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Devletimize güveniyoruz, ancak bu işi gerçekten yapmayan kişilerin de destek almaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Baştürk, deprem sonrası yaşadığı zorlukları da dile getirerek, "Üç aile bir evde yaşıyoruz. Bu ev, bizim için bir bağ evi gibi. Malatya'yı sevdiğimiz için buradayız ve devletimizden beklediğimiz desteklerin bir an önce sağlanmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Köylü milletin efendisidir"

MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ise ziyarette yaptığı konuşmada Hacı Ali Baştürk'ün tarımsal ve hayvansal faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, "Malatya ekonomisine katkı sunan her vatandaşımız bizim için çok kıymetli. Deprem sonrası Malatya'yı terk etmeyenler, bu bölgenin geleceği için büyük bir değer taşıyor" dedi.

Karademir, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünü hatırlatarak, "Bir ülkenin gücü, köylüsüne verdiği kıymetten gelir. Köylü ne kadar güçlü olursa, ülkemizin ekonomisi de o kadar güçlü olur" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, devletin tarımsal ve hayvansal faaliyetler için gerekli destekleri sağladığını ve bu desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Devlet desteği ve gelecek vizyonu

Karademir, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi, Malatya ekonomisinin ayağa kalkması için oldukça önemlidir. Devletimizin bu konuda atacağı adımlar, çiftçilerimizin yaşam standartlarını yükseltecektir" dedi.

Karademir, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kardeşlik ve dayanışma mesajı vererek tüm Malatya halkının Ramazan'ını kutladı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MAGİNDER Depremzedelere Destek Oluyor - Son Dakika

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