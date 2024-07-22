MAGİNDER, Malatya Valisi Seddar Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

MAGİNDER, Malatya Valisi Seddar Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

MAGİNDER, Malatya Valisi Seddar Yavuz\'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, yeni başlayan Vali Seddar Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karademir, Vali Yavuz'un şehre dair vizyonu ve kararlılığından umutlu olduklarını belirtti ve Vali Yavuz'un Malatya'yı daha iyi bir geleceğe taşıyacak projelere imza atacağına inandıklarını ifade etti. MAGİNDER ailesi olarak Vali Yavuz'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da vurguladı.

22.07.2024 15:18
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Malatya Valisi Seddar Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeni başlayan Vali Seddar Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretle ilgili konuşan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, "Valimizin şehrimize dair vizyonu, enerjisi ve kararlılığı bizleri son derece umutlandırdı. Kendilerinin, Malatya'mızı daha güzel yarınlara taşımak için gösterdiği azim ve gayret, şehrimize olan inancımızı pekiştirdi. Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un, bilgi ve tecrübesiyle Malatya'yı ayağa kaldıracak projelere imza atacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte MAGİNDER ailesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da kaydeden Kardemir, "Valimize, şehrimize hoş geldiniz diyor ve başarılarının daim olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MAGİNDER, Malatya Valisi Seddar Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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