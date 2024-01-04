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MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Makine Sektöründe Yerli Üreticilerin Tercih Edilmesini İstiyor - Son Dakika
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MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Makine Sektöründe Yerli Üreticilerin Tercih Edilmesini İstiyor

MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Türk makine sektörünün dışa bağımlılıktan kurtulması ve ülkemizdeki üretim tesislerinin iflasın eşiğine gelmemesi için yerli üreticilerin tercih edilmesi ve vergisel düzenlemeler talep ediyor. Ayrıca, yüksek hammadde fiyatları, artan enerji ve işçilik maliyetleri ile düşük döviz kuru artışının ihracatçıların rekabet gücünü azalttığını belirterek, sanayicilerin zorluklarına kulak verilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Makine Sektöründe Yerli Üreticilerin Tercih Edilmesini İstiyor
04.01.2024 - 09:47,
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Makina Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, "Makine sektöründeki ithalatın önüne geçmek için yerli üreticilerin tercih edilmesi anlamında da vergisel düzenlemeler talep ediyoruz" dedi.

Türk makine sektörünün başta Denizli olmak üzere ülkemizde önemli adımlar atığına işaret eden MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, "Özellikle dışa bağımlılıktan kurtulmak için sektör olarak bizler elimizi taşın altına koyduk. Savunma sanayi başta olmak üzere üreten bir Türkiye için yapılanlar ortada. Ancak sanayiciler içinde bulunduğumuz durum karşısında batma eşiğinde. Ülkemizin ekonomik kalkınması ve istihdam oluşturulması noktasında sanayicilerimizin oynadığı rolü göz ardı etmemek gerekiyor. Bu nedenle, sanayicilerimizin 2024 yılına yönelik beklentilerimiz ve zorluklarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Son dönemde yüksek hammadde fiyatları, artan enerji ve yüksek işçilik maliyetleri ile düşük döviz kuru artışı gibi faktörler, ihracatçılarımızın uluslararası pazarda rekabet gücünü bitirmiştir ve ülkemizin ithalatını artırmaktadır. Bu durumun devam etmesi halinde, üreticilerimiz 2024 yılında zorluklarla karşılaşabilecek ve ülkemizdeki üretim tesisleri iflasın eşiğine gelebilecektir. Bu noktada, Cumhurbaşkanımız ve ekonomimizi yöneten bakanlarımıza bu çağrımızı iletmek istiyoruz. Sanayicilerimizin zorluklarına kulak vermeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Özellikle makine sektöründeki ithalatın önüne geçmek için yerli üreticilerin tercih edilmesi anlamında da vergisel düzenlemeler talep ediyoruz. Yurtiçi yatırımcılar için yerli makine sektörü daha cazip hale dünüştürülebilir. Bu konuya acilen el atılması gerekmektedir. Böylelikle, Türk sanayicilerinin rekabet gücünü korumasını sağlayabilir ve ülkemizi uluslararası piyasalarda daha da güçlendirebiliriz. Ham madde fiyatlarının dövize oranla daha yüksek kalmasından dolayı dövizin düşük seyri bizi zor durumda bırakıyor ve yüksek enerji maliyetlerinin de düşürülmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Sanayiciler olarak yapılan yatırımlarda, yüksek faizli krediler nedeniyle, yatırımcılar yatırımlarını durdurmuştur" diyen Başkan Sarı, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Dış pazarda rakiplerimizin imkanları karşısında bizimde önlem almamız lazım. Dünya globalleştikçe pazarlama stratejilerimiz de zorlaşmaya başladı. İşçilik maliyetlerinin artması ile sanayicinin üzerine binen yükü kaldırılabilmesi için teşviklerin devreye girmesi gerekiyor. Ülkemizin sanayicilere ihtiyacı var. Onlar, istihdam oluşturma kapasiteleri ve ülkemizin ihracat gelirleriyle ekonomimize büyük katkı sağlıyorlar. Bu noktada ithal makinalara uygulanacak ek gümrük vergisi uygulaması ve bazı makine gruplarının teşviklerden kaldırılmasıyla sanayicilerimizin rekabet gücünü korumak için desteklenmeleri gerekmektedir. Sonuç olarak, sanayicilerimizin taleplerine kulak verme ve 2024 yılında üreticilerimizin zorluklarla karşılaşmasını önleme çağrısında bulunuyorum. Bu çağrımı, devlet büyüklerimizin dikkatine sunuyor, sanayicilerimizin gelecekleri için gerekli adımların atılmasını umuyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Makine Sektöründe Yerli Üreticilerin Tercih Edilmesini İstiyor - Son Dakika


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