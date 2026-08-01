MAKÜ'den Yapay Zeka Destekli Tarım Bölümü - Son Dakika
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MAKÜ'den Yapay Zeka Destekli Tarım Bölümü

MAKÜ\'den Yapay Zeka Destekli Tarım Bölümü
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Burdur MAKÜ, tarım ve hayvancılıkta iş gücü sorunu için yeni bölümler açarak nitelikli insan kaynağı yetiştirecek.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), tarım ve hayvancılıkta yaşanan iş gücü sorununa yapay zeka ve robotik teknolojilerle çözüm üretecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla açtığı yeni bölüm ve programlarla bu yıl öğrenci kabul edecek.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AA muhabirine, tarım ve hayvancılığın dünyada stratejik önemini her geçen gün artırdığını, artan nüfus ve gıda ihtiyacının sektörde teknoloji kullanımını zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, dünyada yaklaşık 1 milyar insanın yeterli gıdaya ulaşamadığına dikkati çeken Dalgar, sürdürülebilir üretim için gençlerin tarım ve hayvancılık sektörüne kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yükseköğretim Kurulunun son yıllarda teknoloji odaklı tarım eğitimini teşvik eden yeni programlar açtığını dile getiren Dalgar, MAKÜ'nün de bu alanda öncü üniversiteler arasında yer aldığını vurguladı.

Bu kapsamda Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar, Dijital Tarım Teknolojileri, Akıllı Sera Teknolojileri ile Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği bölümlerinin öğrenci kabul edeceğini dile getiren Dalgar, şöyle konuştu:

"Özellikle Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar ile Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği bölümleri, bu yıl Türkiye'de sadece 3 üniversitede açıldı. Bu programlarla tarımda iş gücü sorununu robotik sistemler ve yapay zeka teknolojileriyle çözebilecek insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimize bu bölümleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz çünkü tarım hem stratejik hem hiçbir zaman ölmeyecek hem de karlı bir sektör."

Gençlerin artık geleneksel üretim anlayışının ötesine geçerek yazılım, robotik sistemler ve yapay zeka destekli üretim süreçlerinde yer almaları gerektiğini vurgulayan Dalgar, bu dönüşümün Tarım ve Orman Bakanlığı ile farklı kurumların desteklediği önemli bir süreç olduğunu dile getirdi.

MAKÜ'nün tarım ve hayvancılık alanında ihtisaslaştığını belirten Dalgar, kampüste bulunan yaklaşık 3 bin dönümlük uygulama çiftliği ile 2 bin 500 dönümlük üretim alanının öğrenciler için açık laboratuvar niteliği taşıdığını söyledi.

Öğrencilerin teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alma fırsatı bulduklarını ifade eden Dalgar, "Biz, öğrencilerimizi sadece dersliklerde yetiştirmiyoruz. Toprağa, robota ve hayvana dokunarak, üretimin içinde deneyim kazanarak eğitim veriyoruz." dedi.

"İşi mutfağında da uygulama sahasında da öğreniyorlar"

Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tosun da merkezin bitkisel üretim, kanatlı yetiştiriciliği, arıcılık, mandıra, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık olmak üzere 6 ana birimden oluştuğunu söyledi.

Merkezde 12 araştırma projesinin yürütüldüğünü belirten Tosun, Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü öğrencilerinin gelecekte yem biçme robotları, otonom tarım makineleri ve akıllı yönlendirme sistemleri gibi teknolojiler üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

Araştırma çiftliğinin veterinerlik ve meslek yüksekokulu öğrencilerine de uygulama imkanı sunduğunu anlatan Tosun, süt teknolojileri, hayvancılık ve arıcılık programlarında eğitim gören öğrencilerin teorik bilgilerini sahada pekiştirdiklerini, işi hem mutfağında hem de uygulama alanında öğrenme fırsatı bulduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Hüseyin Dalgar, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Burdur, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MAKÜ'den Yapay Zeka Destekli Tarım Bölümü - Son Dakika

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