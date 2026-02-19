Makyaj Eğitimi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Makyaj Eğitimi Etkinliği Düzenlendi

19.02.2026 12:15
ATO, kuaför ve güzellik sektörü için makyaj eğitimi etkinliği düzenledi. Eğitim kalitesine vurgu yapıldı.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 43 No'lu "Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi" tarafından "makyaj eğitimi etkinliği" gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Gürsel Baran Duatepe Salonu'ndaki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kuaför, güzellik ve bakım sektörünün estetik anlayış, el emeği, yaratıcılık ve güncel bilginin birleştiği dinamik bir alan olduğunu ifade etti.

Söz konusu alanda sürdürülebilir başarı elde etmenin yolunun nitelikli eğitimden, mesleki gelişimden ve değişime açık olmaktan geçtiğini belirten Baran, düzenlenen eğitimin bu anlayışın bir ürünü olduğuna işaret etti.

ATO olarak üyelerini her alanda desteklemeyi temel sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Baran, "Eğitimden dijitalleşmeye, mesleki yeterlilikten yeni iş modellerine kadar her alanda üyelerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, güçlü bir ekonomi donanımlı meslek mensuplarıyla mümkün." ifadesini kullandı.

Baran, sektörde kontrolsüz iş yeri açmanın haksız rekabete ve kayıt dışılığa neden olduğunu da belirtti.

Kuaför ve güzellik sektöründe kullanılan ürünlerin insan sağlığı açısından önemine de değinen Baran, bu kapsamda planlama ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu da, Oda çatısı altında ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek, komite olarak sektör mensuplarının mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitim ve organizasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Komite Meclis Üyesi Zeynep Azeritürk de güzellik sektörünün dışarıdan bakıldığında renklerden, fırçalardan ibaret gibi görünmesine karşın sabrın, disiplinin, vizyonun eseri olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından uygulamalı makyaj eğitimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

