Malatya Büyükşehir Belediyesi\'nin indirim çadırı bakkal esnafını mağdur etti

Ekonomi

Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Nejdet Özyalın, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan Esenlik Marketin açtığı indirim çadırının bakkal esnafı mağdur ettiğini söyledi.

6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Malatya'da işyerleri yıkılan esnaflar kendilerine tahsis edilen geçici konteynerlerde işlerine devam ederken Büyükşehir Belediyesi arkasında esnafların geçici işyerlerinin yanında kurulan Esenlik Market indirim çadırı ise esnafı mağdur etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden küçük esnafın korunması ve mağdur olmaması için çalışma yapılmasını istediklerini belirten oda başkanı Özyalın, "Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketinin belediye hizmet binasının arkasında açmış olduğu indirim çadırı uygulaması depremden sonra zor dönem geçirmekte olan bakkal esnafımızı sıkıntıya sokmuştur. Büyükşehir yetkililerinden küçük esnafı zor duruma sokacak uygulamalardan vazgeçerek esnafımıza destek olacak işlemler yapmasını talep ediyorum" dedi. - MALATYA