Malatya'da ABD Pazarına Panel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da ABD Pazarına Panel

Malatya\'da ABD Pazarına Panel
09.07.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen panelde, ihracatçı firmaların ABD pazarındaki fırsatları ve tehditleri ele alındı.

Malatya'da, Türk-Amerikan İşadamları Derneği ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliğinde "ABD Pazarına Eyaletler Bazında Giriş Stratejileri: Fırsatlar ve Tehditler" paneli düzenlendi.

MTSO hizmet binasında düzenlenen panelde, kentte faaliyet gösteren ihracatçı firmaların ABD pazarındaki etkinliğinin artırılması ve yeni ticaret imkanlarının değerlendirilmesi ele alındı.

Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üretim gücü, girişimcilik potansiyeli ve ihracat vizyonunu uluslararası pazarlara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Panelin bölge iş dünyası açısından yeni fırsatların değerlendirilmesine ve uluslararası işbirliklerinin geliştirmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Sanlı, "Türkiye ile Amerika arasındaki ticari, ekonomi ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmaya gayret ediyoruz. 125 ülkede faaliyet gösteren 135 Amerikan ticaret odasından oluşan küresel iş ağının içinde yer alıyoruz." dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da ABD ile ticaret yapmanın ihracatçılar açısından önemli olduğunu ifade etti.

Sadıkoğlu, "Dünya kayısı başkenti olan Malatya'da en büyük pazarımız ABD'dir. Malatya olarak yıllık 500 milyon doları bulan kayısı ihracatımız, 350 milyon doları aşan diğer sektördeki ihracatımız, güçlü üretim alt yapımız, iyi fırsatlar geliştirmemiz hedefimiz arasında yer alıyor." dedi.

Programa, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve ihracatçılar katıldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Yerel Yönetim, Etkinlik, Ekonomi, Malatya, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da ABD Pazarına Panel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

16:24
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim
Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
14:16
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 16:49:49. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da ABD Pazarına Panel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.