Malatya\'da Alıç Hasadı Devam Ediyor

Ekonomi

Malatya'da halk arasında 'doğal ilaç' olarak adlandırılan alıçların hasadı sürüyor.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde dağlık kesimlerde doğal olarak yetişen ve halk arasında 'doğal ilaç' olarak bilinen alıç, ağaçlardan toplanarak vatandaşın damak lezzetine sunuluyor.

Yazıhan ilçesi Fethi Mahallesi'nde alıç hasadının devam ettiğini kaydeden Mikail Gül elde ettikleri ürünlerin kilogramını 20 TL'den satışa sundukları ifade ederek ilerleyen süreçte kooperatifleşmeye gitmeyi planladıklarını kaydetti. - MALATYA