Üye Girişi
Malatya'da balık fiyatları esnaf ve müşteri memnun etti - Son Dakika

Malatya'da balık fiyatları esnaf ve müşteri memnun etti

04.02.2022 12:25
Malatya'da balık fiyatları esnaf ve müşteri memnun etti

Malatya'da balıkçı pazarındaki fiyatlar hem esnafı hem de vatandaşı memnun ediyor.

Malatya'da balıkçı pazarındaki fiyatlar hem esnafı hem de vatandaşı memnun ediyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, fiyatları yüzde 30 dolayında düşen hamsi ve istavrit yüz güldürüyor.

Hamsi ve İstavrit'teki bolluk Malatya'da balıkçı esnafı ve vatandaşın yüzünü güldürürken, esnaflar satışlarda memnun olduklarını söyledi.

Balık fiyatlarının uygun olduğunu belirten pazar esnaflarından Fehmi Acet," Küçük balık fiyatları bu sene uygun. Ucuz satıyoruz. Geçen yıl İstavrit'i 40-45 TL aralığında satışa sunuyorduk. Bu sene İstavrit'i 25 -30 TL aralığında satıyoruz. Küçük balıklarda genel olarak fiyatlar düşük" dedi.

Bir diğer balıkçı esnafı Ferhat Bulur ise geçen yıl 40- 45 TL aralığında satışa sundukları Hamsi ve İstavrit'in bu yıl 30 TL dolayında satışa sunulduğu kaydetti.

Balık fiyatlarındaki düşüşten memnun olduklarını kaydeden müşteri Hamdi Aslan'da vatandaşlara balık tüketmeleri önerisinde bulundu. - MALATYA

Malatya'da balık fiyatları esnaf ve müşteri memnun etti
Malatya'da balık fiyatları esnaf ve müşteri memnun etti
Malatya'da balık fiyatları esnaf ve müşteri memnun etti
Malatya'da balık fiyatları esnaf ve müşteri memnun etti

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da balık fiyatları esnaf ve müşteri memnun etti - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:19 Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:31:59. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da balık fiyatları esnaf ve müşteri memnun etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement