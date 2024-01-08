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Malatya'da Deprem Sonrası Hayvan Dağıtımı Tamamlandı - Son Dakika
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Malatya'da Deprem Sonrası Hayvan Dağıtımı Tamamlandı

Malatya'da asrın felaketinde hayvanlarını kaybeden yetiştiricilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 555 büyükbaş ile 3 bin 250 küçükbaş hayvanın dağıtımı tamamlandı. Malatya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergül Günaydın, deprem sürecinde yapılan yem yardımı ve hayvan dağıtımı hakkında açıklama yaptı. Günaydın, deprem sonrası hükümetin yetiştiricilere destek olduğunu belirterek, dağıtılan hayvanların kalitesinin yüksek olduğunu söyledi.

Malatya\'da Deprem Sonrası Hayvan Dağıtımı Tamamlandı
08.01.2024 - 16:34,
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Malatya'da asrın felaketinde hayvanlarını kaybeden yetiştiricilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 555 büyükbaş ile 3 bin 250 küçükbaş hayvanın dağıtımı tamamlandı.

Malatya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergül Günaydın, deprem sürecinde yapılan yem yardımı ve hayvan dağıtımı hakkında açıklama yaptı.

Malatya'da üreticiler olarak depremde çok ciddi yaralar aldıklarını söyleyen Günaydın, "Çok ciddi kayıplar, maddi, manevi olarak kayıplarımız oldu. Gıdanın insan yaşantısındaki önemi hiçbir zaman konuşulmaz ve bunun en güzel örneğini de pandemi döneminde gördük. İnsanlar gıdaya ulaşamadı ama biz üreticiler olarak hiçbir zaman, gıdayla ilgili, üretimle ilgili pozisyonumuzdan geri çekilmedik ve daha da çok üreterek insanlığa hayatlarına devam edebilmeleri için üretime katkı sunduk" dedi.

Asrın felaketinde Malatya'da yaklaşık 3 bin 250 adet küçükbaş hayvan kayıpları olduğunu ifade eden Günaydın, bunun yanı sıra 555 adette büyükbaş hayvan kayıplarının olduğunu söyledi. Deprem sonrası hükümetin yetiştiricilerin yanın da olduğunu de işletmelere üretimin devam edilmesi için katkılar sunulduğunu belirten Günaydın, "Devletimizin yolladığı hayvanlar üreticilerimize teslim edildi. ve hayvan kalitesi adına verimin yüksek olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

2023 yılında buzağı desteklemesinde Malatya ile aynı statüdeki 22 ilde desteğin yanı sıra artı olarak 400 TL fazladan verildiğini de ifade eden Günaydın, "400 TL buzağı ilave desteğinin Malatya'ya da verilmesini üreticilerimiz adına bekliyoruz. Çünkü deprem yaşadık, zorluklar gördük bu destek işletmelere katkı olacak" dedi.

TMO'dan arpa ve mısır desteği de beklediklerini kaydeden Günaydın, "Cüzi bir rakamla ya da hibe şeklinde hayvancılığa bir katkı sunmalarını bekliyoruz. Bu anlamda da inşallah olumlu olacağını da düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Malatya'da deprem sonrası bakanlık tarafından verilen hayvan desteğinde dağıtımların tamamlandığını da ifade eden Günaydın, "Toplamda 3 bin 250 küçükbaş, 550'de büyükbaş hayvan dağıtımını kazasız, belasız dağıttık. Üreticiler de inşallah bu anlamda hem hayrını görürler, hem de ülke ekonomisine katma değer olarak sağlarlar" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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