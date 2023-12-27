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Malatya'da depreme rağmen kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Malatya'da depreme rağmen kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'da, toplamda 68 bin 346 ton kuru kayısı ile çekirdek ihracatı gerçekleştirildi. 11 aylık dönemde 63 bin 842 ton kuru kayısı ihracatı ve 4 bin 594 ton kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirilerek, 382 milyon 676 dolar gelir elde edildi. Deprem nedeniyle sektörde işçi sorunları yaşanmasına rağmen ihracatın devam etmesi bekleniyor.

Malatya\'da depreme rağmen kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi
27.12.2023 - 10:10,  Güncelleme: 10:12
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'da depreme rağmen toplamda 68 bin 346 ton kuru kayısı ile çekirdek ihracatı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'da yaraların sarılmasında kayısı önemli bir rol üslenerek, 1 Ağustos-30 Kasım 2023 tarihleri aralığında toplamda 68 bin 346 ton kuru kayısı ile çekirdek ihracatı gerçekleştirildi.

11 aylık dönemde 63 bin 842 ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştirildiği kentte 4 bin 594 ton da kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirilerek, 382 milyon 676 dolar gelir elde edildi.

Depreme rağmen bir önceki yıla mukayese ile elde edilen gelirin paralellik gösterdiğini kaydeden Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Erhan Almendi, "Kasım ayında kuru kayısı ihracatımız 6 bin 434 ton gerçekleşirken, 38 milyon 509 bin dolar gelir elde edildi. 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla kuru kayısı ihracatımız 63 bin 842 tona ulaşarak 367 milyon 252 bin dolar gelir elde edildi. Geçen yıla mukayese ile tonajda biraz gerileme oldu ama gelirimiz aynı seviyelerde gerçekleşti" dedi.

En fazla ihracatın AB ülkeleri ile ABD'ye olduğunu belirten Almendi, "2023 yılı 11 aylık dönemde 4 bin 594 ton kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirirken, 15 milyon 424 bin dolar gelir elde edildi. Bu rakamlar bizler için önemli inşallah yeni dönemde bu rakamları daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Deprem nedeniyle sektörde işçi anlamında sorunlar yaşanıyor, bu sorunun çözülmesiyle birlikte ihracatımız daha da artacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Malatya'da depreme rağmen kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi - Son Dakika


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