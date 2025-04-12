Malatya'da Don, Kayısı Üretimini Vurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Don, Kayısı Üretimini Vurdu

Malatya\'da Don, Kayısı Üretimini Vurdu

Malatya'da kar yağışı sonrası zirai don kayısılara büyük zarar verdi, acil destek çağrısı yapıldı.

12.04.2025 12:45
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Malatya'da etkili olan kar yağışı sonrası meydana gelen zirai dondan kayısının büyük zarar gördüğünü belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Kayısıda meydana gelen zirai don, 6 Şubat sonrası ikinci bir afettir. Malatya'mız Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmeli, zarar tespitleri titiz bir şekilde yapılarak kapsamlı destekler sunulmalıdır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu afetinden sonra Malatya kayısısını şimdi de don afeti vurdu. Cumartesi gecesi kent genelinde etkili kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altını düşmesi sonrası yaşanan zirai don kayısıda büyük zarara sebep oldu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, meslek komiteleri ve ilçelerdeki üreticilerden aldıkları bilgiye göre, şehrin ana tarım ürünü ve ekonomik girdisi olan kayısının zirai dondan büyük oranda etkilendiğini söyledi. Şehrin tamamındaki kayısı bahçelerinde dün geceki kar yağışı sonrası zarar oluştuğunu ifade eden Sadıkoğlu, "Hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde yapılmalıdır. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem afetinden donra şehrimiz için ikinci bir afet olmuştur. Şehrimizin ana gelir kaynağı olan, 50 binden fazla ailemizin geçimini doğrudan şehrimizin tamamını da dolaylı yoldan etkilen kayısıda don zararı için ciddi adımlar atılmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan şehrimiz adına talep ediyoruz. Malatya 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmeli ve ivedi olarak destek paketleri açıklanmalıdır. Hala depremde aldığımız yarayı tedavi sürecindeyken, zirai dondan dolay yaşanacak ekonomik kayıpların insanlarımız üzerinde oluşturacağı psikolojik ve sosyolojik baskı bütün şehri olumsuz etkileyecektir. Zirai donun açtığı ekonomik yarayı saracak kalıcı adımlar atılmazsa, üreticimizle birlikte yüzlerce sektör aynı mağduriyeti yaşayacaktır. Üreticimiz başta olmak üzere, esnafımız, tüccarımız, ihracatçımız ile zirai ilaç, gübre, çadır, branda, makine ekipman ve nakliye başta olmak üzere kayısıyla ilgili tüm sektörler desteklenmeli, ilimiz ekonomisinin önü açılmalıdır. Tarım sigortası kapsamındaki hasar tespit süreçleri hızlandırılmalı ve çiftçilerimize ivedilikle destek sağlanmalı. Üreticilerimizin tarımsal kredi borçları faizsiz olarak ertelenmeli. Ayrıca, TARSİM sigortası yaptıramamış üreticilerimizi de kapsayacak destekler sunulmalı" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Don, Kayısı Üretimini Vurdu - Son Dakika

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