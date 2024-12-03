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Ekonomi

Malatya'da İyi Tarım Projesi

Malatya\'da İyi Tarım Projesi

Malatya'da 40 çiftçiye ücretsiz zirai ilaç dağıtıldı, iyi tarım uygulamalarına destek artacak.

03.12.2024 13:48
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Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığının "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve İyileştirilmesi Projesi" kapsamında 40 çiftçiye ücretsiz zirai ilaç verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, ilaç dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Yeşilyurt ilçesinde 900 bin dekar kayısı bahçesinde iyi tarım yapıldığını söyledi.

İyi tarım uygulamasının toprağın yapısını koruyarak çevre ve insan sağlığına en uygun üretim imkanı sağladığını aktaran Akar, "Bugün burada 40 çiftçimize göztaşı dağıtmış olacağız. İyi tarım uygulaması yapan çiftçilerimize ekstra desteklerimiz var. 2024 yılında dekara 135 lira, 2025 yılında ise dekara 171 lira ekstra destek vereceğiz." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise tarımın stratejik bir alan olduğunu, sanayi toplumu olmakla her şeyin çözülmeyeceğini anlattı.

Salgın döneminde insanların eve kapandığını, adeta tarım dışındaki tüm alanların durduğunu hatırlatan Geçit, "O yere göğe sığdıramadığımız sanayi, inşaat sektörü durdu. Kişinin ailesiyle bahçesinde tarım yapması hiçbir zaman durmaz, savaş anında bile devam eder. Bakın krizler anında savaş ve pandemi olsun peşine düştüğümüz inşaatlar, binalar bizi ayakta tutmayacak. Bizi tarımsal üretimimiz ayakta tutacak. Ambarlarımızda bir şeyler varsa ailemize, akrabamıza, ülkemize yetecek, tarımsal mahsulümüz varsa biz ayakta kalacağız." diye konuştu.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğal Solmaz da iyi tarım uygulamasının devam etmesi için çiftçilere ekonomik destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Solmaz, çiftçilere desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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