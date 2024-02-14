Malatya'da kadın girişimci modern tesiste günlük 700 litre süt üretiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da kadın girişimci modern tesiste günlük 700 litre süt üretiyor

Malatya\'da kadın girişimci modern tesiste günlük 700 litre süt üretiyor

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Hafure Adak, TKDK'dan aldığı destekle kurduğu modern tesiste günlük 700 litre süt üretimi yapıyor. Adak, eşi ve çocuklarının da desteğiyle kısa sürede tesisi faaliyete geçirdi ve kendi işinin patronu oldu. Adak, TKDK'nın kadın girişimcilere sağladığı desteği vurgulayarak diğer girişimci kadınların da benzer işleri yapabileceğini belirtti.

14.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:38
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan kadın girişimci Hafure Adak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle kurduğu modern tesiste günde 700 litre süt üretimi yapıyor.

Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki 2 çocuk annesi Hafure Adak, 4 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvuruda bulunarak kendi işini kurmak için ilk adımı attı. Başvurusu kabul gören Adak daha sonra kurumdan aldığı hibe desteği ile 10 dönümlük bir alan üzerine modern bir süt sığırcılığı tesisi kurmak için kolları sıvadı. Eşi ve çocuklarının da desteğiyle kısa sürede tesisi faaliyete geçiren Adak, 3 yıldır elde ettiği düzenli gelirle kendi işinin patronu oldu. Tesiste 4 ay önce işe başlayan Ramazan Bulut, hayvanların genel bakımı ile ilgilendiklerini belirterek elde edilen sütün kalitesinin yüksek olduğunu söyledi.

"Eşimin hayvancılığa olan ilgisi üzerine TKDK'ye başvurduk"

Malatya'ya güzel bir tesis kazandırdıklarını belirten Hafure Adak'ın eşi Ekrem Adak, "Eşimle evlendikten sonra hayvancılığa merak sardığını gördüm. Daha sonra TKDK'nın kadın girişimcilere olan desteğini duyarak başvuruda bulunduk. TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç'un destekleriyle bu güzel tesisi kurduk. Çok bereketli ve helal bir iş kent ekonomisine ve istihdama katkı sunuyoruz. Hayvanlarımızı yurtdışında getirdik. Eşim gibi genç girişimci bayanlarında benzer işleri yapmasını isterim. TKDK her türlü desteği sağlıyor. 50 baş hayvanla başladığımız tesiste bu sayıyı 100'e kadar çıkardık. Elde edilen sütleri ise anlaştığımız bir firmaya satıyoruz onlarda sütten elde ettikleri ürünleri iç piyasaya sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Günlük 700 litre süt üretimi yapıyoruz"

Çalışmalarında eşi Ekrem Adak'tan önemli bir destek gördüğünü aktaran Hafure Adak da, "2019 projemiz onaylandı ve daha sonra 50 hayvanla üretime başladık. Şimdilerde hayvan sayımız 100'e ulaştı. Günlük 700 litre süt üretimi yapıyoruz. Bizlere desteklerinden dolayı TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç'a teşekkür ediyorum, biz başardık diğer girişimci kadın arkadaşlar da başarabilirler" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da kadın girişimci modern tesiste günlük 700 litre süt üretiyor - Son Dakika

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