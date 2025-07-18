Malatya\'da Kayısı Üreticileri Don Felaketiyle Zor Durumda

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Battalgazi ilçesine bağlı Kemer Köprü Mahallesi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek don felaketinden etkilenen kayısı üreticilerinin durumunu yerinde inceledi. Karademir, "Çiftçimiz çaresiz durumda. Bahçesine sahip çıkmaya çalışıyor ama elinde avucunda bir şey kalmadı. Devlet desteği acilen gelmeli" dedi.

Ziyarete, Kemer Köprü Mahalle Muhtarı Mustafa Tomo'nun yanı sıra Hasırcılar Mahalle Muhtarı Basri Türkeş ve Alişar Mahalle Muhtarı Ramazan Dağdeviren de katıldı. Heyet, bölgede kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerin sorunlarını dinledi.

"Üretici doğal afetler ve ekonomik yük altında eziliyor"

Karademir, don felaketinin Malatya'daki kayısı üreticilerine büyük zarar verdiğini belirterek, "Çiftçimiz sürüm, sulama ve ilaçlama gibi işlemleri yapmakta zorlanıyor. 6 Şubat depreminden sonra bu kez de don vurdu. Girdi maliyetleri çok yüksek. Gübre, ilaç, enerji, su fiyatları sürekli artıyor. Bu şartlarda üreticinin ayakta kalması neredeyse imkansız" dedi.

MAGİNDER olarak üreticilerin sorunlarının takipçisi olacaklarını vurgulayan Karademir, "Muhtarlarımızla birlikte sahada olmaya, çiftçimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızdan Kasım ayına kadar üreticilere yönelik müjdeli bir haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan ortak çağrı

Kemer Köprü Mahalle Muhtarı Mustafa Tomo, "Don nedeniyle ürün alamadık. Giderler aynı ama gelir yok. Çiftçimizin ayakta duracak gücü kalmadı" şeklinde konuştu.

Alişar Mahalle Muhtarı Ramazan Dağdeviren ise, "Gübre, ilaç ve su fiyatları çok yükseldi. Suya yüzde 50 zam geleceği söyleniyor. Sulama pompalarına güneş paneli kurulmasını istiyoruz. Enerji maliyetleri üreticiyi zorluyor" ifadelerini kullandı. Hasırcılar Mahalle Muhtarı Basri Türkeş de, "Battalgazi'ye bağlı tüm mahallelerde kayısıyı don vurdu. Çiftçiler gelir kaybı yaşıyor. En azından bu yılı kurtaracak bir destek paketi açıklanmalı" diye konuştu. - MALATYA